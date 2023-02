Koreańczycy nawracają na całym świecie. Ta misja ma ciemne strony

Poza czołgami i popkulturą najważniejszym produktem eksportowym Korei Południowej może okazać się chrześcijaństwo. Kraj ten ma najwięcej misjonarzy per capita na świecie.

Pierwszy prezydent Republiki Koreańskiej rozpoczynał posiedzenia rządu od wspólnej modlitwy. Koreański hymn otwiera odniesienie do Boga. A świecące na czerwono krzyże zdominowały pejzaże koreańskich miast. Choć chrześcijanie nie stanowią nawet jednej trzeciej mieszkańców kraju (20 proc. to protestanci, 8 proc. – katolicy, a dodajmy, że buddyści to 15 proc.), to od lat skutecznie narzucają w nim symboliczną dominację.

To historia niezwykłej przemiany społecznej. Jeszcze w połowie XIX w. koreańskich wyznawców Jezusa była zaledwie garstka. Praktykowali w odizolowanych, górskich wioskach, za swoją wiarę ryzykowali torturami i śmiercią. Pod koniec wieku królestwo Joseon znormalizowało stosunki z zachodnimi mocarstwami. Do kraju zaczęli przyjeżdżać chrześcijańscy misjonarze. Korea okazała się jednym z nielicznych krajów Azji, w których odnosili oni spektakularne sukcesy.

Religia sukcesu

Już w latach 80. XX w. liczba wysyłanych w świat koreańskich kapłanów przewyższyła liczbę przyjeżdzających. W 2000 r. Korea Południowa była drugim – po USA – największym „eksporterem” chrześcijańskich misjonarzy na świecie. I choć ostatnio pod tym względem wyprzedziła ją Brazylia, to liczby wciąż robią wrażenie – w 2020 r. 22 259 koreańskich misjonarzy pracowało aż w 168 krajach. Postawili już na świecie ponad 6 tys. kościołów. I wciąż nie brakuje Koreańczyków chętnych nawracać w krajach wysokiego ryzyka: na Bliskim Wschodzie, w Chinach, a nawet w Korei Północnej. W czym więc tkwi fenomen koreańskiego misjonarstwa?

Gdy pod koniec XIX w. protestanccy misjonarze rozpoczynali pracę w Korei, oficjalną ideologią królestwa Joseon był neokonfucjanizm – konserwatywne odczytanie nauk Konfucjusza, skupiające się na etyce, rytuale i przestrzeganiu ról społecznych.