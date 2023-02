363. dzień wojny. Latający czołg wraca do łask. A co Rosja szykuje na 24 lutego?

Zanim wyjaśnimy tajemnicę latającego czołgu, nie sposób nie zacząć od wizyty Joe Bidena w Kijowie. Dla Ukraińców to niesamowity wzmacniacz moralny, zdali sobie sprawę, że Stany Zjednoczone nie dadzą im przegrać – na szali jest bowiem autorytet wielkiego mocarstwa.

Rosyjska propaganda od czasów ogłoszenia wizyty prezydenta USA w Polsce pompowała jak mantrę: prezydent Joe Biden jedzie do Polski, gdyby wierzył w zwycięstwo Ukrainy, to by się udał do Kijowa. Kiedy Biden pojawił się w Kijowie, rosyjscy propagandziści dostali czkawki. Zamurowało ich i zatkało, chaotyczna reakcja świadczyła o tym, że ta wizyta to policzek wymierzony Władimirowi Putinowi. Ukraina ma wsparcie całego świata, a tymczasem Rosja trzyma z Białorusią, Iranem i Koreą Północną. Nie należy też zapominać o Kubie, Boliwii, Sudanie i Syrii. To się nazywa koalicja, każde państwo marzy przecież, by mieć Sudan i Boliwię po swojej stronie. Z takimi sojusznikami się nie zginie…

Do czego Putin doprowadził Rosję… W dodatku nie za bardzo ma już drogę odwrotu. Nawet gdy się wycofa z Ukrainy z Krymem włącznie, to swoi go zjedzą. Trzeba przyznać, że jego jedynym wyjściem jest kontynuowanie wytracania zasobów Rosji w idiotycznej wojnie, którą rozpętał, zaprzepaszczając wszystko, co Rosja zdołała w świecie osiągnąć po rozpadzie ZSRR.