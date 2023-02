Premier Morawiecki z wizytą w Kijowie w rocznicę wybuchu wojny w Ukrainie

Społeczeństwo

Młodym nie podoba się świat, który dostali w spadku. Starzy im go sknocili

Co starzejący się dziś rodzice i dziadkowie mogą zostawić w spadku swoim potomkom? Mało. Nie tylko w sensie materialnym. Bo jeśli mieliby coś do przekazania z niematerialnego dobytku – poglądów, aspiracji, stylu życia, tradycji – to młodzi nie bardzo chcą te stare graty brać.