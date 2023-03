Między wierszami

W rocznicę rosyjskiej inwazji na Ukrainę Pekin ogłosił swój plan pokojowy: 12 pkt składających się na uniwersalny w przesłaniu postulat przestrzegania prawa międzynarodowego. Ze stosowania się do jego zasad, na czele z poszanowaniem suwerenności wszystkich państw, wynika apel, by w równym stopniu traktować obie zaangażowane strony. Rosję i Ukrainę należy zatem „wspierać” i „zachęcać” do zaprzestania działań wojennych, nawiązania bezpośredniego dialogu, zawarcia kompleksowego zawieszenia broni, łagodzenia kryzysu humanitarnego, zapewnienia bezpieczeństwa obiektów jądrowych i utrzymania eksportu zboża. Chiny dołączyły propozycje mające w ich optyce służyć harmonii społeczności międzynarodowej. Namawiają do zachowania stabilności łańcuchów dostaw, zaniechania strategii jednostronnego nakładania sankcji nieautoryzowanych przez Radę Bezpieczeństwa ONZ oraz porzucenia „zimnowojennej mentalności”, prowadzącej – chińskim zdaniem – do rozszerzenia bloków militarnych, których wzmacnianie utrudnia utrzymanie pokoju w Europie.

Tak formalne ujęcie otworzyło pole do interpretacji i podnoszenia wątpliwości. Począwszy od tytułu, jakim opatrzono plan. Opisuje sytuację jako „kryzys ukraiński”, sugerując wektor sympatii oraz rozkład odpowiedzialności przypisywanych za sprowokowanie, wybuch i przebieg wojny. Zrównanie napastnika z ofiarą to z reguły opowiedzenie się po stronie agresora. Także tutaj, bo nadanie biegu chińskim punktom wsparłoby Rosję w próbie utrzymania dotychczasowych zdobyczy terytorialnych i wzmocniło jej zarzuty pod adresem rozszerzającego się – również o Ukrainę? – Sojuszu Północnoatlantyckiego. Wiarygodności Pekinu – niezbyt dużej, jak mówił sekretarz generalny NATO Jens Stoltenberg – nie zwiększyła metoda konsultacji planu.