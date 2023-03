Strzelanina w Hamburgu. Są zabici i ranni, policja szuka sprawców

Do strzelaniny doszło w dzielnicy Groß Borstel na północy Hamburga. Niemiecka policja próbuje namierzyć napastników.

Na miejscu zdarzenia są karetki, straż pożarna i funkcjonariusze policji, którzy prowadzą – jak napisali na Twitterze – szeroko zakrojoną operację w poszukiwaniu sprawców strzelaniny w dzielnicy Groß Borstel. „Jesteśmy na miejscu z dużym kontyngentem oficerów”, pisze niemiecka policja. Kilka ulic w okolicy jest zamkniętych.

Z pierwszych doniesień wynika, że do ataku doszło w kościele przy ulicy Deelböge, zginęło co najmniej siedem osób, są ranni. Lokalne media podają, że mieści się tu świątynia Świadków Jehowy. Mieszkańcy okolicy mają zachować ostrożność i nie opuszczać domów w czasie operacji poszukiwawczej, zostali także poproszeni, by nie przeciążać sieci internetowej i korzystać z telefonów tylko w razie „ekstremalnych okoliczności”. Otrzymali też ostrzegawcze SMS-y.

Policja podaje, że nie są na razie znane żadne wiarygodne motywy tej zbrodni. Apeluje do opinii publicznej, by nie mnożyć domysłów i nie rozsiewać plotek.