Monopol przełamany

Litewskie wybory samorządowe przyniosły polityczny zwrot Polakom na Wileńszczyźnie. W rejonie otaczającym Wilno z trzech stron po blisko 30 latach władzę oddaje AWPL, Akcja Wyborcza Polaków na Litwie. Nowym merem będzie 31-letni Robert Duchniewicz, członek nie ultrakonserwatywnego ugrupowania reprezentującego interesy polskiej grupy etnicznej, a wiceprzewodniczący ogólnokrajowej partii socjaldemokratycznej. Jego zwycięstwo było niespodzianką, kandydatowi Akcji Waldemarowi Urbanowi zabrakło raptem kilkuset głosów.

Przyczyniły się do tego postępujące słabości AWPL i demografia regionu podstołecznego, do którego lgną nowi mieszkańcy, co sprawia, że Polacy przestają być tam większością. Także polska wspólnota się rozwarstwia, obok tradycyjnego elektoratu AWPL wyrosło skrzydło wyborców postępowych. Do Akcji zniechęca jej charyzmatyczny lider, poseł do Parlamentu Europejskiego Waldemar Tomaszewski, gdzie sprzymierzony jest z PiS, Solidarną Polską i Republikanami. Gra na populistycznych nutach, pielęgnując litewsko-polskie animozje i związki z Kościołem katolickim. Zbliżył się także do ugrupowania mniejszości rosyjskiej, a po wybuchu wojny w Ukrainie w 2014 r. nie stronił od zakładania 9 maja, w rosyjski dzień zwycięstwa, wstążki św. Jerzego, jego zdaniem uniwersalnego uosobienia rycerskości i walki ze złem.

Tomaszewski wybory uznał za niesprawiedliwe, bo kampanię przeciwko Akcji prowadziły „wszystkie partie”. Domagał się ponownego przeliczenia głosów i sugerował nieprawidłowości w komisjach, nawet tam, gdzie przewodniczył członek Akcji. Przepowiada też, że Duchniewicz będzie zakładnikiem ugrupowań, które udzieliły mu poparcia, zmuszą go do likwidacji polskich szkół i organizowania parad gejowskich. Przyszły mer opowiada, że szkół nie tylko nie zamierza likwidować, ale postara się podnieść ich poziom.