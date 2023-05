Koronacja Karola III i Kamili. Ma być krócej, skromniej i bardziej nowocześnie

W sobotę odbędzie się oficjalna koronacja brytyjskiego monarchy Karola III i jego żony Kamili. Ceremonia ma być dostosowana do współczesnych czasów, ale z zachowaniem najważniejszych elementów.

To 40. koronacja w Opactwie Westminsterskim, ale pierwsza od 70 lat, gdy na tronie zasiadła Elżbieta II. Jej syn Karol III przejął go z dniem jej śmierci – 8 września ub. r. – a sobotnie wydarzenie, jak tłumaczy Pałac Buckingham, ma być okazją do zabawy, świętowania, ale również uroczystą ceremonią religijną.

Koronacja Karola. Trzy procesje i dwa zestawy szat

Uroczystości rozpoczną się o godz. 11:20 (polskiego czasu) procesją z Pałacu Buckingham do Opactwa Westminsterskiego. Poddani będą mogli ustawiać się wzdłuż trasy już od godz. 7. Według zapowiedzi liczy 2,29 km, czyli blisko trzykrotnie mniej niż trasa z koronacji Elżbiety II.

Para królewska pojedzie karetą zamówioną z okazji 60-lecia panowania Elżbiety II, najnowszą z królewskich zasobów, a nie złotą karetą koronacyjną stosowaną podczas wszystkich koronacji od 200 lat. Powód? Ta złota, pochodząca jeszcze z 1762 r., jest po prostu zbyt niewygodna.

Karol III i Kamila dotrą do opactwa tuż przed godz. 12. Następnie przez nawę świątyni przejdą trzy procesje – pierwsza z przedstawicielami innych wyznań, druga z przedstawicielami państw, których głową jest monarcha brytyjski (w niej będzie szedł premier Rishi Sunak z żoną), i trzecia z osobami niosącymi królewskie regalia, potrzebne w czasie nabożeństwa. Na końcu zaś nawę przejdzie para królewska z paziami, m.in. najstarszym wnukiem króla księciem George′em oraz trojgiem wnuków królowej.

Król i królowa będą ubrani w dwa zestawy szat – jeden założą, przyjeżdżając do opactwa, a drugi, gdy będą je opuszczać. Karol będzie miał na sobie te same szaty co jego dziadek Jerzy VI podczas swojej koronacji, Kamila zaś będzie miała najpierw płaszcz koronacyjny Elżbiety II, a potem nowo uszyty.

Sześciopunktowa ceremonia i powrót do pałacu

Ceremonii będzie przewodniczył arcybiskup Canterbury Justin Welby. Zacznie się w południe i potrwa niecałe dwie godziny. Ceremonia składa się z sześciu części: prezentacji króla, przysięgi koronacyjnej, namaszczenia, właściwej koronacji, zasiądnięcia na tronie, namaszczenia i koronacji królowej Kamili.

Po komunii i błogosławieństwie Karol III uda się do kaplicy św. Edwarda, gdzie zdejmie jego koronę, a włoży imperialną koronę państwową. Następnie z Kamilą wyjdą w procesji z Opactwa Westminsterskiego i tą samą trasą co wcześniej (tyle że tym razem już niewygodną, złotą karetą) udadzą się do Pałacu Buckingham. Na cześć króla i królowej oddana zostanie salwa armatnia.

Ostatnim punktem ceremonii będzie pojawienie się rodziny królewskiej na balkonie Pałacu Buckingham, skąd pozdrowią poddanych.

