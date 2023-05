Tina Turner nie żyje. Miała 83 lata

Tina Turner, amerykańska wokalistka nazywana „królowa rock’n’rolla”, zmarła w swoim domu w Szwajcarii. Miała 83 lata. „Z jej odejściem świat traci legendę muzyki i wzór do naśladowania” - napisał rzecznik wokalistki.

O śmierci jednej z największych muzycznych gwiazd poinformowała w środę wieczorem agencja Reutera powołując się na komunikat rzecznika artystki: „Tina Turner, królowa rock'n'rolla, zmarła dziś spokojnie w wieku 83 lat po długiej chorobie w swoim domu w Küsnacht niedaleko Zurychu w Szwajcarii” – napisał. I dalej: „Z jej odejściem świat traci legendę muzyki i wzór do naśladowania”.

Tina Turner. Wielki głos, wielka ikona

Tina Turner to jedna z największych rockowych wokalistek w historii muzyki. Wielki głos i wielka ikona. Urodziła się 26 listopada 1939 r. jako Anna Mae Bullock, dorastała w niewielkiej miejscowości Nutbush. Karierę muzyczną rozpoczynała w chórkach gospel, potem związała się z Ikiem Turnerem, starszego od niej o osiem 8 lat muzykiem i producentem, liderem grupy King of Rhytms. To wtedy przyjęła znany na całym świecie pseudonim Tina Turner. Wzięli ślub w 1962 r. Ike Turner był uzależniony od narkotyków i znęcał się nad żoną, która od niego uciekła kilkanaście lat później.

Od przełomu lat 50 i 60. Tina Turner wydała wiele albumów i dziesiątki hitów, przełomową płytą okazała się „Private Dancer”, która wyszła w pierwszej połowie lat 80. W sumie sprzedała ponad 100 mln płyt. W 1988 r. na jej koncert w Rio de Janeiro przyszło aż 180 tysięcy widzów. Do dziś to jeden z rekordów liczby publiczności na koncercie jednego artysty.

Wśród jej największych przebojów, które nuci do dziś cały świat, są m.in.: „Simply the best”, „Foreign Affair”, „We Don't Need Another Hero", „I Don't Wanna Lose You", „Look Me In the Heart” czy „What's Love Got To Do With It". Zdobyła 8 nagród Grammy.

W 1985 r. zagrała razem z m.in. Melem Gibsonem w filmie „Mad Max pod Kopułą Gromu”. Nagrała także tytułową piosenkę do filmu o Jamesie Bondzie „Goldeneye” (pierwszy z serii, w której główną rolę zagrał Pierce Brosnan).

W 2009 r. Tina Turner ogłosiła przejście na emeryturę.