Mariusz Janicki poleca nowy numer „Polityki”

Sprawdzamy, jakie są nastroje w Platformie, w Trzeciej Drodze, na Lewicy. Współpracują czy konkurują? Ponadto w „Polityce”: kim jest szef sztabu wyborczego PiS, wywiad z sędzią Waldemarem Żurkiem, ile kosztuje dziecko i podwójne życie Tiny Turner. Miłego czytania!

• Czy 4 czerwca, rocznica pierwszych częściowo wolnych wyborów parlamentarnych, to „święto wyklęte” , bo rządząca prawica go nie chce, a ludzie coraz bardziej zapominają, na czym polegała jego waga? O znaczeniu tego dnia w świadomości Polaków i politycznych zagrywkach wokół rocznicy pisze Zbigniew Borek.

• Dlaczego nastolatki się samookaleczają , jak na to reagować, gdzie szukać pomocy – odpowiedzi na te pytania znajdziecie Państwo w tekście Martyny Bundy.

• Ile kosztuje dziecko , od urodzenia do osiągnięcia pełnoletności, z jedzeniem, ubraniem, wykształceniem, rozrywkami i wszystkim innym? – podliczył to i opisał Zbigniew Borek.

W najnowszej „Polityce” piszemy o stanie całej opozycji na kilka dni przed marszem 4 czerwca: na ile współpracują ze sobą, na ile konkurują, czy zajmą się pozyskiwaniem nowego elektoratu, czy też będą raczej podbierali wyborców innym partiom opozycyjnym, jakie są nastroje w Platformie, w Trzeciej Drodze, na Lewicy, co się dzieje w politycznych sztabach „antypisu”, jakie są pomysły na dalszą kampanię i przewidywania jej rozwoju w najbliższych tygodniach – o tym wszystkim przeczytacie Państwo w okładkowym materiale Malwiny Dziedzic pt. „Na trzy” .

• Na czym polegają działania lekarzy na współczesnym polu walki, jak wyglądają podczas wojny w Ukrainie, jaka jest specyfika medycyny wojennej – mówi lekarz Aleksander Rutkiewicz w rozmowie z Juliuszem Ćwieluchem.

• Drugie życie rzeczy, czyli jak być w zgodzie z wymaganiami ekologii i jeszcze na tym zarobić – pisze Joanna Solska.

• O zbliżającej się kontrofensywie Ukrainy: jak może przebiegać, jakie mogą być jej rezultaty – pisze Marek Świerczyński.

I jeszcze w nowej „Polityce”: sztuczna inteligencja idzie do szkoły; mikroby wymierają, jak wyglądało życie codzienne polskiej szlachty; o Kaliningradzie, który znowu stał się Królewcem; więzienie za wspieranie Rosji w Czechach; Ron DeSantis, rywal Trumpa i wróg Disneya; podwójne życie Tiny Turner; jak sobie radzić z przebodźcowaniem, na czym polegają maski LED; co przyjdzie po smartfonach.

To wszystko i jeszcze znacznie więcej w najnowszym wydaniu „Polityki”. Zapraszając do lektury, informujemy: kolejny numer naszego tygodnika ukaże się już we wtorek 6 czerwca. Miłego czytania!

Mariusz Janicki

Pierwszy zastępca redaktora naczelnego