Ukraina oskarża Rosję o wysadzenie zapory w Nowej Kachowce. „To ekobójstwo”

Od rana światowe media żyją informacją o wysadzeniu przez Rosjan tamy w Nowej Kachowce. Miejscowość jest okupowana od początku agresji w ubiegłym roku. „Woda w zbiorniku opada gwałtownie, ok. 15 cm na godzinę” – podał nad ranem jeden z urzędników w położonym niedaleko Nikopolu.

Z początku okupacyjne władze Nowej Kachowki zaprzeczały, że wysadziły tamę. Oskarżały o to Ukraińców, którzy rzekomo mieli przeprowadzić atak rakietowy.

Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski zwołał natychmiast posiedzenie Rady Bezpieczeństwa Narodowego i Obrony.

„Niszcząc zaporę elektrowni wodnej w Kachowce, rosyjscy terroryści tylko pokazują światu, że muszą zostać wypędzeni z każdego zakątka ukraińskiej ziemi. Nie możemy zostawić im ani jednego metra, bo każdy kawałek wykorzystują do siania terroru” – mówił Zełenski. I dodał, w kontekście nadchodzącej ukraińskiej ofensywy, że rosyjscy terroryści nie powstrzymają Ukrainy „ani wodą, ani rakietami, ani niczym innym”.

Tymczasem Mychajło Żyrychow, ukraiński ekspert wojskowy, powiedział na antenie Radia NV, że tama była jedyną istniejącą droga, przez którą można było przeprawić przez Dniepr czołgi i inny ciężki sprzęt.

Kancelaria Zełenskiego poinformowała, że akcja rosyjskich okupantów to zagrożenie dla zaporoskiej elektrowni jądrowej, choć kilka godzin później przekazano, że sytuacja w tym obiekcie jest na razie pod kontrolą. „Zniszczenie zapory w Nowej Kachowce może mieć jednak negatywne konsekwencje dla jej siłowni” – podał w komunikacie Energoatom.

Obecnie cztery z sześciu reaktorów są całkowicie wyłączone. Pozostałe dwa wytwarzają niewielką ilość energii potrzebnej do utrzymania pracy elektrowni oraz do zasilenia sąsiedniego miasta.

„Bezpieczeństwo ludzi jest dziś priorytetem. Musimy dopilnować, aby wróg został ukarany na szczeblu międzynarodowym” – przekazała także kancelaria Zełenskiego.

Nad ranem jeden z ukraińskich urzędników poinformował, że w Chersoniu zostało zalane kilka osiedli. Szczyt wody spodziewany jest w tym mieście przed południem czasu lokalnego. Ewakuacji może wymagać co najmniej kilkanaście tysięcy osób.

O tym, że tama została zaminowana przez Rosjan mówiło się od jesieni, gdy oddziały ukraińskie zajęły prawy brzeg Dniepru. W listopadzie ub. r. prezydent Wołodymyr Zełenski powiedział, że Rosjanie planują zamach terrorystyczny na kluczową część infrastruktury w tym rejonie.

Trwa ewakuacja cywilów z innych miejscowości zagrożonych zalaniem. W sieci pojawia się coraz więcej nagrań zarówno z samego wybuchu, jak i ze skutków, jakie wyrządza uwolniona woda.

The Nova Kakhovka hydro-electric dam on the Dnipro River in southern Ukraine has been blown pic.twitter.com/a6wjTitTxD