472. dzień wojny. Czy natarcie Ukraińców ma szansę na sukces? Znaleźli pewien sposób

Ukraińskie natarcie trwa od co najmniej trzech dni, tak jak przewidywaliśmy – na południowym odcinku frontu. Jego głównym celem jest dotarcie do Morza Azowskiego. Czy to się uda?

W obecnej sytuacji tylko kierunek południowy daje nadzieje na jakieś rozstrzygnięcie. Gdzie bowiem nacierać? W uprzemysłowionym Donbasie byłoby to przedzieranie się przez fabryczne tereny miast takich jak Siewierodonieck, Ługańsk, Gorłowka, Donieck, Ałczewśk, Śnieżne, Chrustalnyj, Antracyt... Ukraińcy doszliby do granicy z Rosją i co by na tym zyskali? Albo weźmy północną część obwodu ługańskiego – nic tam nie ma. Jeden większy Starobielsk bez przemysłu czy kopalnictwa. W dodatku wydłużałoby to znacząco linię styczności bojowej z wojskami rosyjskimi.

Najrozsądniej zaatakować na południu w stronę Morza Azowskiego i przeciąć Rosjanom lądowe połączenie z Krymem, czyli jedyne, co udało im się wywalczyć w 2022 r. Wszystko inne stracili. To by pozwoliło myśleć o całkowitej izolacji półwyspu i podjąć w 2024 r. próbę jego odbicia. Dla Rosji to byłby koniec.

