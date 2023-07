Nie ma kontaktu z Andrzejem Poczobutem. Czy Polska zrobiła wszystko, by mu pomóc?

Łukaszenka zdaje się uważać, że teraz może więcej, a gnębienie Poczobuta wpisuje się w jego scenariusz. Ale przecież polska dyplomacja, MSZ i MSW nie muszą przyjmować roli, jaką dla nich przeznaczył białoruski dyktator. Czy wykorzystano już wszystkie zasoby i możliwości?

Żadnych informacji o Andrzeju Poczobucie, kontaktu z nim nie ma od blisko trzech tygodni – alarmuje wiceprezes Związku Polaków na Białorusi Marek Zaniewski. Poczobut przebywa w kolonii karnej w Nowopołocku.

Również żona dziennikarza i działacza polonijnego potwierdza, że wszelkie kontakty urwały się 6 lipca. Wiadomo, że więzień nie otrzymuje listów od rodziny, odebrano mu także prawo do paczek, widzeń i telefonów. A ostatnio nie wpuszczono do Andrzeja jego adwokata. Mają do takich widzeń prawo nawet więźniowie umieszczeni w karcerze, jednak nie Poczobut. W karcerze umieszczono go już po raz trzeci od czasu przewiezienia do kolonii karnej w Nowopołocku.

Poczobut nigdy się nie ugiął

Na osiem lat kolonii karnej skazał Andrzeja Poczobuta Sąd Okręgowy w Grodnie, a Sąd Najwyższy tę decyzję podtrzymał, odrzucając apelację dziennikarza.

Poczobut jest więźniem politycznym szczególnego znaczenia dla reżimu Łukaszenki. Nigdy się nie ugiął, nie dał się złamać, nie prosił o łaskę, odmówił wyjazdu z Białorusi z biletem w jedną stronę, z podniesioną głową przyjął wyrok sądu na podstawie – to trzeba wytłuścić i wykrzyczeć – wymyślonych przez reżim, fałszywych oskarżeń o rzekome nakłanianie do nienawiści na tle religijnym i narodowościowym, rehabilitowanie faszyzmu, działanie na szkodę Białorusi poprzez nawoływanie do sankcji wobec Mińska, sankcji także za przetrzymywanie w więzieniach setek więźniów politycznych. Wszystko to kompletne bzdury, chodziło o dorwanie Poczobuta, który pisał prawdę o reżimie i sytuacji w Białorusi. Aresztowano go w marcu 2021 r., przetrzymywano wiele miesięcy w celi, bez sądu, wreszcie skazano i przetransportowano do kolonii karnej. Dziennikarz w więzieniu poważnie chorował na covid, jednak władze odmawiały mu leczenia specjalistycznego, zezwalając jedynie na łykanie aspiryny. Wychudzony, z głębszą niż zwykle zmarszczką na czole, powtarzał, że nie przyznaje się do winy.

Kolonia karna w Nowopołocku, gdzie przebywa, ma ponurą sławę miejsca, w którym więźniowie są traktowani wyjątkowo brutalnie, a strażnicy mają nieograniczoną władzę. Mogą się znęcać nad osadzonymi, wymyślać trudne do zniesienia tortury. W szczególnej pogardzie są polityczni, ich karze się karcerem za to, że w ogóle się tam znaleźli. Tak właśnie jest karany Poczobut. Dziś nie wiadomo nawet, czy otrzymuje konieczne leki, co przyznaje jego żona. Andrzej cierpi na dolegliwości serca.

W tej kolonii, w Nowopołocku, zmarło już wielu więźniów politycznych. Z powodu złych warunków, złego traktowania, z chorób i braku pomocy medycznej.

Zakładnik Łukaszenki

Poczobut nie jest zwykłym więźniem, jest zakładnikiem Łukaszenki. A wszystko to, co dzieje się teraz w Białorusi, jeszcze tę sytuację komplikuje. Niedawne spotkanie Łukaszenki z rosyjskim prezydentem Władimirem Putinem w Petersburgu, wszystko to, co mówił tam przeciwko Polsce, jak choćby kompletne brednie o planach Warszawy zajęcia Zachodniej Ukrainy i zmiany granic, demonstrowanie map wojskowych z zaznaczoną obecnością polskich żołnierzy w bliskości granicy z Białorusią, wyraźnie świadczy, że Łukaszence zależy na destabilizacji sytuacji w Polsce.

Po buncie Prigożyna, marszu na Moskwę i roli, jaką odegrał białoruski prezydent, pośrednicząc między Prigożynem a Kremlem – nawet jeśli było to częściowo inscenizowane – zmieniła się nieco jego pozycja. Łukaszenka ma teraz Prigożyna u siebie, ma też część jego najemników. Może ich użyć w swojej grze, może straszyć, że wypuści ich na „wycieczkę do Warszawy i Rzeszowa”. Że ich nie upilnuje.

Pytanie, jeśli co się wydarzy? Jeśli Polska zaostrzy sankcje? Jeśli Bruksela wpisze na listę osób niepożądanych w UE kolejnych białoruskich urzędników? Jeśli polskie MSW nie otworzy przejścia granicznego w Bobrownikach, zamkniętego w odpowiedzi na wyrok skazujący Poczobuta?

Łukaszenka zdaje się uważać, że teraz może więcej, więcej żądać i czuć się bardzie bezkarnym. Gnębienie Poczobuta wpisuje się w ten Łukaszenkowski scenariusz. Ale przecież polska dyplomacja, MSZ i MSW nie muszą przyjmować roli, jaką dla nich przeznaczył białoruski dyktator. Czy wykorzystano już wszystkie zasoby i możliwości i teraz wypadnie jedynie stać bezczynnie i przyglądać się biegowi zdarzeń?

Kolejny niezależny dziennikarz skazany

Chcę przypomnieć także o Pawle Mażejce, jeszcze jednym naszym koledze dziennikarzu, który właśnie dziś został skazany przez Sąd Miejski w Grodnie na sześć lat kolonii karnej o zaostrzonym rygorze. A wcześniej, przez rok, bez procesu, bez postawienia zarzutów siedział w areszcie śledczym w Grodnie. Paweł Mażejka jest dziennikarzem niezależnym. Z wykształcenia historykiem, z zamiłowania patriotą Grodna i Białorusi, z zawodu dziennikarzem i działaczem społecznym, wieloletnim współpracownikiem telewizji Biełsat.

Mażejka stanął przed sądem, jego proces był utajniony, a zarzuty równie bezczelnie wymyślone jak w przypadku Poczobuta. To „wspieranie działalności ekstremistycznej” telewizji Biełsat. Dziennikarz miał przekazywać redakcji informacje, które władza chciała zachować w tajemnicy. Jak choćby tę o pozbawieniu prawa wykonywania zawodu adwokata Julię Jurhilewicz, po sfałszowanych wyborach prezydenckich i związanych z tym protestach – obrończynię więźniów politycznych. Teraz oboje zostali postawieni przed sądem, a prokurator zażądał kary sześciu lat więzienia dla obojga.

Zarzut nie jest ważny, trzeba było go znaleźć, po prostu trzeba było skazać Mażejkę, wysłać do więzienia kolejnego białoruskiego inteligenta i twórcę, niezależnego dziennikarza, który miał otwarte oczy na to, co dzieje się w kraju. Który umiał zebrać wokół siebie ludzi twórczych i patriotycznych, stał się niemal legendą Grodna, jedną z najbardziej rozpoznawalnych osób w mieście.

Znamy się od dawna, nawet od bardzo dawna. Poznałam Mażejkę w Grodnie z początkiem lat 2000, on znał tam wszystkich, polityków i ludzi kultury, i jak mało kto potrafił analizować sytuację polityczną i społeczną. Wiedział, z kim należy rozmawiać, żeby zebrać najlepsze informacje. O każdej porze można było do niego zadzwonić, pytać o wszystko. Jego błyskotliwość docenił kandydat na prezydenta Aleksander Milinkiewicz, powierzając Mażejce zadanie rzecznika prasowego w kampanii prezydenckiej w 2006 r.

Był jednym z pierwszych więźniów politycznych Łukaszenki, skazany w 2002 r. na dwa lata więzienia za rzekome zniesławienie dyktatora na łamach gazety „Pahonia”. Wyszedł po roku, objęła go amnestia. Był też twórcą niezależnego Centrum Życia Miejskiego w Grodnie. To tam w 2021 r. malarz Aleś Puszkin wystawił portret bojownika białoruskiego podziemia antysowieckiego Jauhiena Żychara. W związku z tą ekspozycją Mażejka i Puszkin zostali aresztowani. Mażejkę wnet wypuszczono i sprawę wobec niego zamknięto, ale Puszkin za rzekomą „rehabilitację nazizmu” został skazany na pięć lat kolonii karnej o zaostrzonym rygorze. Kilka dni temu, w nocy z 10 na 11 lipca, Aleś Puszkin zmarł w więzieniu w Grodnie z powodu zapalenia otrzewnej i sepsy. Nikt nie udzielił mu pomocy medycznej.

1473 więźniów politycznych na Białorusi

O Pawle Mażejce nie wolno nam zapomnieć, tak jak o Andrzeju Poczobucie. Przypominanie o jego skazaniu to nasz obowiązek.

Jak informuje Centrum Obrony Praw Człowieka „Wiasna”, na Białorusi jest już 1473 więźniów politycznych. Więźniów Łukaszenki. Są wśród nich dziennikarze Andrzej Poczobut, Paweł Mażejka, adwokat Julia Jurhilewicz i noblista, twórca Centrum „Wiasna” Aleś Bielacki.