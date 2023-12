666. dzień wojny. Czy Rosja może przegrać tę wojnę? Czy może się rozpaść?

Jak powstrzymać Rosję? Przecież dobrowolnie nie zrezygnuje z agresji. Nawet gdyby wyrzucić jej wojska z Ukrainy, Moskwa znów napadnie na sąsiada. A może nigdy nie przestanie ostrzeliwać ukraińskiego terytorium?

Rzecznik Kremla Dmitrij Pieskow potwierdził, że Rosja nie jest zainteresowana negocjacjami. Moskwa uważa, że jest na dobrej drodze do pokonania Ukrainy, więc o czym tu rozmawiać i po co?

Czy Rosja może przegrać?

Na początku, kiedy Ukraina się obroniła, wstąpiła w nas pewna nadzieja. Rosja poniesie straty i zrezygnuje z dalszych ataków. Zatrzyma się i zaczną się negocjacje dotyczące zwrotu zagarniętych ziem.

Nie doceniliśmy Rosji – ani my, ani zachodni przywódcy, ani ich doradcy, nikt. W NATO panowało przekonanie, że dziś wystarczy zadać agresorowi tzw. nieakceptowalne straty, a sam się cofnie, bo agresja przestanie mu się opłacać. To typowy sposób myślenia zachodnich państw. Opiera się na prostym, clausewitzowskim założeniu: wojna to jeden ze sposobów realizacji polityki. A w polityce, wiadomo, jest bilans zysków i strat, który musi być dodatni. Jeśli dąży do ujemnego – cofamy się.