Podzielona Belgia, połączona Irlandia. Zmiany granic w Europie Zachodniej

Czy w nowym roku zmieni się mapa polityczna Starego Kontynentu? I to wcale nie gdzieś na wschodzie? Tego nie można już wykluczyć. Głównie za sprawą dwojga polityków, którzy nieczęsto trafiają na pierwsze strony europejskich gazet.

Pierwszym z nich jest Tom Van Grieken, 37-letni lider Vlaams Belang, Interesu Flamandzkiego. Zapowiada on, że gdy przejmie władzę w Belgii, Flandria ogłosi niepodległość i zakończy żywot państwa, które od 1830 r. składa się jeszcze z francuskojęzycznej Walonii i Brukseli. Vlaams Belang prowadzi w sondażach przed czerwcowymi wyborami (23 proc. poparcia), a drugie miejsce zajmuje Nowy Sojusz Flamandzki. Ponoć rozmowy koalicyjne już trwają.

Formalnie na rozpad Belgii musieliby zgodzić się Walonowie, co jest niemożliwe, bo to oni najbardziej korzystają na wspólnym królestwie. Ale Van Grieken po wyborach zapowiada po prostu jednostronną deklarację niepodległości i paraliż belgijskich instytucji, które i tak są już w złym stanie (Belgia posiada m.in. rekord w najdłuższym tworzeniu rządu po wyborach – ponad 500 dni). Co ciekawe, scenariusza rozpadu Belgii nie popiera nawet większość Flamandów. Dla nich tematem numer jeden jest ograniczenie imigracji. Ale tak się składa, że jest to – obok niepodległości Flandrii – drugi główny temat Van Griekena. Może się więc okazać, że wielu flamandzkich wyborców zagłosuje w czerwcu za uszczelnieniem granicy, nie będąc do końca świadomym, że chodzi również o granicę z Walonią.