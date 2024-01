681. dzień wojny. Rosja przenosi ciężar działań, spieszy się i mami Zachód. Czuć podstęp

Sytuacja jest bardzo niekorzystna. Wojna na wyniszczenie, jaką Rosja narzuciła, może skończyć się tylko wyczerpaniem zasobów mobilizacyjnych, co w perspektywie roku czy dwóch lat oznacza upadek Ukrainy. Ale i Rosja nie może tyle czekać.

Pojawiły się fałszywe doniesienia o śmierci gen. armii Walerija Gierasimowa. Żarty osób, które wspierają w ten sposób ukraińskie wysiłki obronne, zaczęły być powtarzane na poważnie. Warto podkreślić, że to nieprawda.

Prawdą jest natomiast, że wczoraj Ukraińcy dokonali ataków na Krym. Ucierpiało m.in. lotnisko Saki. Rosyjskie kanały informacyjne mówią o śmierci 23 żołnierzy, w tym pięciu wysokiej rangi (cokolwiek to znaczy) i dziewięciu specjalsów. Strzał, jak widać, okazał się celny, o ile wiadomości się potwierdzą. Dowódca Sił Powietrznych gen. por. Mykoła Oleszczuk przekazał, że Ukraińcy celowali w stanowisko dowodzenia pod Sewastopolem i pozycję systemu przeciwlotniczego (S-400 Triumf) koło miejscowości Ujutne. Ponieważ wygląda na to, że zniszczenie lub obezwładnienie systemu pozwoliło uderzyć w stanowisko dowodzenia, warto odnotować, że baza Saki znajduje się 20 km na wschód od Ujutne, a Sewastopol 67 km na południe od pozycji przeciwlotniczej. Możliwe, że ukraiński generał, mówiąc „pod Sewastopolem”, miał na myśli ogólny rejon, żeby nie zdradzać szczegółów. Rosjanie oświadczyli oficjalnie, że odparli wszystkie ataki i zestrzelili dziesięć pocisków. Dymów do samego nieba, jakie widać na filmikach z Krymu, nie komentowali.

Rosja korzysta z koreańskich rakiet

Ciekawostką są szczątki rakiety balistycznej wystrzelonej na Charków – zadziwiająco przypomina północnokoreańską rakietę Hwasong-11Ga (oznaczaną na Zachodzie jako KN-23).