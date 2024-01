Mariusz Janicki poleca nowy numer „Polityki”

Laureaci Paszportów POLITYKI; jak potoczą się rządy Tuska, a jaką opozycją będzie PiS; co dalej ze skazanymi Kamińskim i Wąsikiem; krótka historia prezydenckich ułaskawień w III RP; dlaczego Polacy żyją krócej niż dekadę temu; czy istnieją słowa, które leczą? To wybrane tematy z najnowszej „Polityki”, zapraszamy do lektury całego numeru.

W najnowszej „Polityce” opis dalszego ciągu politycznego thrillera, jaki trwa w Polsce po wyborach, ale także wiele innych tematów, nasza oferta to więc między innymi: • W polskiej polityce trwa okres przejściowy, nerwowa, a zarazem kluczowa rozgrywka, która rozstrzygnie, jak potoczą się dalej rządy Tuska, a na ile skuteczną opozycją okaże się PiS. Na czym polega ten newralgiczny czas – o tym w tekście Mariusza Janickiego. • W co gra prezydent Duda, czy rzeczywiście myśli o przejęciu przywództwa na prawicy po odejściu Jarosława Kaczyńskiego z polityki, jak ułoży się kohabitacja z koalicją rządzącą, co o roli Dudy sądzi się w PiS – analizuje Cezary Michalski. • Jak będzie wyglądał ciąg dalszy historii Macieja Wąsika i Mariusza Kamińskiego, jak to było wcześniej z posłami będącymi na bakier z prawem, co w ogóle wolno posłowi, a czego nie może robić, czy mogą okupować gmachy publiczne, legitymować ludzi, domagać się wpuszczenia do więzień o dowolnej porze – pisze Ewa Siedlecka. • Jak wyglądała historia ułaskawień III RP, który z prezydentów był najbardziej łaskawy, a który najsurowszy dla skazanych, także o najgłośniejszych i najbardziej kontrowersyjnych ułaskawieniach – pisze Rafał Kalukin. • Dlaczego Jarosław Kaczyński wygrał wybory w 2015 i 2019 r., a przegrał w 2023, jak się zmieniło polskie społeczeństwo i co to oznacza na najbliższe lata, tłumaczy – w rozmowie z Łukaszem Lipińskim – dr Jarosław Kuisz, historyk państwa i prawa. • O tym, dlaczego Polacy żyją krócej niż dekadę temu i jaki ma to związek ze spożywaniem alkoholu – mówią prof. Witold Zatoński, Kinga Janik-Koncewicz i dr hab. Łukasz Gruszczyński w rozmowie z Joanną Cieślą. • Jak powinno się rozmawiać z pacjentami, czy istnieją słowa, które leczą – pisze prof. Aleksander Woźny, medioznawca, specjalista od medycyny narracyjnej, w rubryce „Ogląd i Pogląd”.