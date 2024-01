Fala przemocy w Ekwadorze

Jesteśmy w stanie wojny, tak sytuację w Ekwadorze opisuje jego nowy prezydent Daniel Noboa.

Do niedawna kraj był oazą spokoju, z czego skorzystały kartele narkotykowe z Meksyku i z innych państw Ameryki Łacińskiej. Przestępcy rywalizują m.in. o kontrolę nad terminalem kontenerowym w Guayaquil, największym ekwadorskim mieście. Przez tamtejszy port biegnie szlak przerzutu kokainy do Stanów Zjednoczonych i Europy. Działalność gangów przyczyniła się do gwałtownego wzrostu przestępstw, zwłaszcza liczby zabójstw, a w ostatnich dniach przyniosła bezprecedensową falę przemocy.

Zaczęło się 7 stycznia od ucieczki z celi skazanego na karę 34 lat pozbawienia wolności José Adolfo Macíasa Villamara, znanego jako Fito, przemytnika i lidera ekwadorskiego kartelu Los Choneros. Bilans następujących później zdarzeń, za które odpowiedzialny był także kartel Fita, to przejęcie przez uzbrojonych mężczyzn stacji telewizyjnej nadającej na żywo program informacyjny, zamachy bombowe, strzelaniny w szpitalach, ucieczki i bunty w więzieniach, wzięcie ok. 180 strażników i pracowników zakładów karnych. W pierwszym tygodniu walk zginęło ośmioro cywili, dwóch funkcjonariuszy i pięciu członków gangów, aresztowano blisko tysiąc osób.

Prezydent Noboa formalnie ogłosił stan wojenny i wymierzoną w grupy przestępcze operację o kryptonimie Feniks, zakładającą m.in. powstanie nowych, bardzo mocno strzeżonych więzień. Twierdzi, że walka idzie o to, czy Ekwador stanie się państwem narkotykowym. Prezydent rządzi od listopada, ma 34 lata, jest synem wielkiego plantatora bananów. Zapowiada, że nie zamierza – zgodnie z południowoamerykańskimi zwyczajami politycznymi – wykorzystać niepokojów do zabetonowania swojej władzy.