Prawdziwy Fin przegrywa pierwszą turę w Finlandii. Zdecydowały kwestie migracyjne

O prezydenturę w wyborczej dogrywce 11 lutego zawalczą były premier Alexander Stubb oraz eksszef tamtejszej dyplomacji Pekka Haavisto. Odpadł Jussi Halla-aho, kandydat skrajnie prawicowej Partii Finów.

To były pierwsze wybory fińskiej głowy państwa od przystąpienia tego kraju do Sojuszu Północnoatlantyckiego w ubiegłym roku. Po latach neutralności militarnej rząd w Helsinkach postanowił dołączyć do NATO, zaniepokojony ekspansywną polityką Rosji pod rządami Władimira Putina. Mająca długą na 1340 km granicę lądową z tym krajem Finlandia od początku pełnoskalowej inwazji na Ukrainę była jednym z najgłośniejszych krytyków Kremla w Europie. Ryzyko konfliktu zbrojnego oraz hybrydowe działania Rosji na terenach przygranicznych – dowożenie tam migrantów i ułatwianie im przejścia przez fińską granicę na teren Unii Europejskiej – sprawiły, że Finlandia, kraj dotychczas znajdujący się na uboczu wielkich procesów geopolitycznych, zyskała ważne miejsce w europejskiej układance międzynarodowej.

Konserwatysta kontra liberał

Trudno się więc dziwić, że w kampanii wyborczej wiodący kandydaci kładli spory nacisk na politykę zagraniczną. Fiński prezydent w tamtejszym ustroju ma całkiem spore kompetencje w tym zakresie, jest bowiem naczelnym dowódcą sił zbrojnych, ma też zapisane w konstytucji prerogatywy wytyczania kierunków krajowej dyplomacji oraz reprezentowania kraju na szczytach międzynarodowych, również na forum unijnym. Wyniki pierwszej rundy odzwierciedliły zainteresowanie Finów tymi tematami. Wygrał ją były premier Alexander Stubb, wywodzący się z centroprawicowej Partii Koalicji Narodowej. To polityk doskonale znany poza granicami kraju, z pokaźnym notesem kontaktów, zwłaszcza na arenie europejskiej – oprócz stanowiska premiera i ministra finansów był również europosłem, wiceprezydentem Europejskiego Banku Inwestycyjnego, a w ostatnich latach wykładał stosunki międzynarodowe na European University Institute we Florencji. Stubb, który jeszcze niedawno zarzekał się, że do krajowej polityki już nie wróci, zdobył 27,21 proc. głosów. Drugie miejsce zajął Pekka Haavisto, były szef fińskiej dyplomacji w rządzie Sanny Marin, związany z Partią Zielonych, choć formalnie startujący jako kandydat niezależny.

Oznacza to, że Finowie na pewno wybiorą na prezydenta polityka liberalnego. Stubb reprezentuje bowiem bardziej progresywną frakcję w swoim macierzystym, konserwatywnym środowisku, Haavisto to z kolei polityk centrolewicowy. Obaj zapowiadają utrzymanie kursu dalszego silnego zakotwiczania Finlandii w instytucjach międzynarodowych oraz silny sprzeciw wobec ekspansywnych działań Rosji. Zarówno Stubb, jak i Haavisto sporo mówili w kampanii o znaczeniu Morza Bałtyckiego – choć były premier przestrzegał przed nazywaniem go „wewnętrznym akwenem NATO”, wskazując na dostęp Rosjan do Bałtyku oraz na nieustanne działania destabilizujące prowadzone przez Kreml w tym regionie.

Haavisto, który ma za sobą bogatą karierę w instytucjach z ekosystemu Narodów Zjednoczonych, więcej od Stubba mówił z kolei o prawach człowieka. Ma w tym zakresie olbrzymie doświadczenie, jako przedstawiciel ONZ pracował m.in. na misjach w Afganistanie, Bośni i Hercegowinie, Kosowie oraz w Darfurze. W czasie kampanii postulował zmianę regulacji prawnych na temat mowy nienawiści i skuteczniejsze ściganie tego typu wykroczeń. Obaj ze Stubbem podkreślali też, jak ważne będzie ustabilizowanie sytuacji na granicy z Rosją, jednoznacznie wskazując przy tym, że polityka migracyjna musi być humanitarna, ale też zapewniać Finom poczucie bezpieczeństwa. Retoryka względem stosunków ze wschodnim sąsiadem jest właściwie główną osią sporu pomiędzy kandydatami, którzy spotkają się w drugiej turze. Stubb jest w tej kwestii bardziej zdecydowany, podczas gdy Haavisto stara się w swoich wystąpieniach używać języka dyplomatycznego, próbując pogodzić humanitaryzm w pomaganiu migrantom z nielekceważeniem zagrożenia ze strony Kremla.

Porażka Prawdziwego Fina

Porażką zakończył się start Jussiego Halla-aho, od lipca ubiegłego roku przewodniczącego fińskiego parlamentu, który był kandydatem Partii Finów (dawniej znanej jako Partia Prawdziwych Finów). Zdobył niecałe 19 proc. głosów i odpadł z dalszej rywalizacji. Co ciekawe, jego postulaty kampanijne niewiele różniły się od postulatów pozostałych kandydatów, przynajmniej w sferze polityki zagranicznej i bezpieczeństwa. Halla-aho popiera chociażby rozlokowanie amerykańskiej broni jądrowej na terenie Finlandii, krytykował też zachodnich liderów za niewystarczające wsparcie militarne dla Ukrainy po rosyjskiej inwazji. Chciałby jednocześnie zachować otwarty kanał negocjacyjny z Rosją, ponieważ jego zdaniem Finlandia musi być w każdej chwili gotowa na normalizację stosunków, jeśli zajdą ku temu odpowiednie warunki geopolityczne. Inaczej niż Stubb i Haavisto widział natomiast politykę migracyjną – Halla-aho uważa, że kraj nie czerpie korzyści z obecności migrantów, dlatego wydawanie wiz i pozwoleń na pracę powinno zostać ograniczone. Kilkukrotnie w kampanii wyraził też zaniepokojenie „coraz częstszym przybywaniem do Finlandii zwolenników Państwa Islamskiego”, na co jednak nie miał przekonywających dowodów. Przegrał również dlatego, że miał bardzo silny elektorat negatywny – wygrywał jednoznacznie w sondażach wskazujących polityka, na którego Finowie na pewno by nie zagłosowali.

Druga tura odbędzie się 11 lutego. Minimalnym faworytem jest Alexander Stubb, aczkolwiek Haavisto, popularny zwłaszcza wśród młodszej części elektoratu, nie stoi na straconej pozycji. Niewykluczone, że walka przed wyborczą dogrywką się zaostrzy, bo obaj kandydaci będą chcieli wyraźniej się od siebie odróżnić. Ktokolwiek wygra, będzie miał bardzo trudne zadanie – musi zastąpić odchodzącego ze stanowiska Sauliego Niinistö, który cieszył się ponad 90-proc. poparciem społeczeństwa. Uchodził też za zdolnego negocjatora, umiejętnie balansującego pomiędzy poprawnymi stosunkami z Rosją Putina a wyraźnym poparciem dla zachodnich inicjatyw geopolitycznych. Fińska demokracja wytrzymała jednak ofensywę populistycznej prawicy, która od 2019 r. sukcesywnie rośnie w siłę. Partia Finów po ubiegłorocznych wyborach parlamentarnych po raz drugi w historii weszła w skład koalicji rządzącej, a Halla-aho wszedł do politycznej pierwszej ligi, głównie dzięki swoim mocno antymuzułmańskim deklaracjom. Sprzeciwiająca się otwartej polityce migracyjnej, eurosceptyczna partia pozostaje jednak ważnym głosem w fińskiej polityce – i ktokolwiek zostanie nowym prezydentem, nie będzie mógł tego faktu lekceważyć.