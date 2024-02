Surowy styl ministra obrony Izraela Joawa Galanta. Czy zastąpi na stanowisku Beniamina Netanjahu

Jeśli izraelska armia odniesie sukces w Strefie Gazy, to właśnie minister obrony Joaw Galant będzie faworytem do zastąpienia skompromitowanego Beniamina Netanjahu.

US Deprtment of State/Wikipedia

‚‚Ogłaszam totalną blokadę Strefy Gazy. Odcinamy wszystko. Zero elektryczności. Zero jedzenia. Zero paliwa. Takie metody są konieczne, bo naszymi wrogami są ludzkie zwierzęta” – mówił minister obrony Joaw Galant dwa dni po masakrze 7 października ub.r., w której terroryści Hamasu zabili ok. 1,2 tys. Izraelczyków.

Jego oświadczenie wywołało szok w wielu światowych mediach. Choć jak na standardy dzisiejszego Izraela było dość powściągliwe. Dziennikarze i nawet deputowani do Knesetu wzywali wtedy, żeby zrzucić na Gazę bombę atomową albo przeprowadzić zmasowane naloty dywanowe, w których jednej nocy zginie 100 tys. ludzi – tak jak w Tokio w 1945 r.

Gdyby zagraniczni widzowie znali Galanta lepiej, wiedzieliby, że często używa lapidarnego, dosadnego języka. Latem ub.r., kiedy odwiedził żołnierzy stacjonujących przy granicy z Libanem, mówił: „Ostrzegam ludzi po drugiej stronie, w szczególności Hezbollah i jego przywódcę Hasana Nasrallaha, żeby nie popełnili jakichś głupich błędów, bo możemy ich cofnąć do ery kamienia łupanego”.

Ostatecznie obietnica totalnej blokady 2 mln ludzi w Gazie nie została dotrzymana. Po kilku tygodniach, pod naciskiem Amerykanów, Izrael wpuścił do enklawy konwoje humanitarne i wznowił dostawy prądu oraz paliwa dla szpitali. W stopniu minimalnym, ale wystarczającym – w tym sensie, że ludzie w Gazie głodują, ale nie umierają z głodu.

Dziecko exodusu

Surowy styl 65-letniego Galanta stanie się już całkowicie zrozumiały, jeśli prześledzić jego życiorys. Po służbie wojskowej nie wyjechał – jak wielu jego kolegów, np. obecny premier Beniamin Netanjahu – na elitarne studia w USA. Nie został popularnym dziennikarzem – jak poprzedni premier Jair Lapid.