754. dzień wojny. Groźna rosyjska operacja informacyjna Majdan 3. Fikcja czy rzeczywistość?

Rosja ostatnio zdecydowanie nasiliła swoje tajne działania informacyjne, coraz bardziej zresztą skuteczne. Rosjanom najtrudniej jest działać w samej Ukrainie, ale według tamtejszego wywiadu wojskowego właśnie zaczęli nową operację Majdan 3.

Wszystkich zastanawia, co to się wydarzyło w Naddniestrzu. To niewielkie, przez nikogo nie uznawane państewko jest nieformalnym sojusznikiem Rosji i nawet stacjonuje tam niewielki rosyjski kontyngent wojskowy. Naddniestrze to niesamowity skansen ZSRR, ostatni fragment dawnego imperium zachowany w niemal niezmienionej postaci. I właśnie tam przedwczoraj nastąpił dziwaczny atak dronowy, który zniszczył wojskowy śmigłowiec Mi-8MT. Był to śmigłowiec wycofany ze służby ze względu na brak możliwości jego remontu, ale sam atak należy traktować bardzo poważnie, bo dron trafił w maszynę idealnie. Czy był to atak ukraiński, to raczej wątpliwe, raczej jakaś rosyjska prowokacja zorganizowana w niewiadomym na razie celu, bowiem Rosjanie nie wykorzystują tego, jak dotąd, propagandowo.

Posłuchaj: Grozi nam wojna? Czy Rosja zaatakuje Polskę i Europę?

Walki na frontach nadal mają charakter pozycyjny. Pod Kupiańskiem i Swiatowem rosyjskie codzienne ataki nieco osłabły i wszystkie zostały pomyślnie odparte. Pod Biłohoriwką i na południe od Kreminnej, wzdłuż Dońca, Rosjanie też prowadzili ataki, które odparto. W atakach tych brała udział 346. Brygada Specnazu, mało znana rosyjska jednostka podległa wywiadowi wojskowemu GU. Specjalsi usiłowali przeniknąć na ukraińskie tyły, ale im się to nie udało. Ciekawostką jest, że m.in. ta brygada wystawiała słynne „zielone ludziki” na Krymie w lutym i marcu 2014 r. Rosjanie zintensyfikowali też swoje ataki w kierunku na Siewiersk, bezpośrednio na zachód od Łysyczańska. Jest to dawno nieaktywny kierunek, który teraz został przez Rosjan reaktywowany w poszukiwaniu przełomu na froncie. Dalej na południe natomiast, pod samym Bachmutem, rosyjskie ataki zostały odparte i linia frontu nie uległa zmianie.

Jedyny niewielki zysk terenowy odnotowano na północny zachód od Awdijiwki pod Donieckiem, natomiast na zachód od Doniecka w jednym miejscu Rosjanie nieco przesunęli się na zachód, a ukraińskie wojska we własnym kontrataku – nieco na wschód w innym miejscu. Ciężkie walki trwały też na południowym odcinku frontu i Rosjanie podobno zajęli wioskę Myrne na północ od Robotyne, w ukraińskim włamaniu na południe od Orichiwa, które powstało w wyniku nieudanej letniej ofensywy z lata 2023 r.

Operacja Majdan 3

Niemal wszystkie informacje, jakie mamy na temat operacji Majdan 3, pochodzą z ukraińskiego GUR. To, że rosyjskie działania informacyjne zostały zintensyfikowane, widać gołym okiem. To, że pojawiły się w nich nowe narracje, to również oczywiste. Także to, że jest mnóstwo nowych treści. Jednakże według oświadczenia ukraińskiego wywiadu wojskowego GUR trwa specjalna operacja informacyjna o kryptonimie „Majdan 3”. Nie wiemy jednak, czy GUR ma rację, czy obecne działania są ujęte w formie oddzielnej operacji, czy jest to wciąż to samo nieprzerwane działanie informacyjne prowadzone od początku inwazji, ale według uaktualnionych wytycznych. Zgodnie z rosyjską doktryną działania informacyjne powinny być prowadzone aktywnie, intensywnie i w sposób ciągły, tylko wtedy po określonym czasie mogą przynieść pożądany skutek.

Czytaj także: Rosyjska propaganda – głupia, ale działa. Czy zaszkodzi Ukraińcom?

Według przedstawiciela ukraińskiego wywiadu Andrija Jusowa kulminacja operacji Majdan 3 ma nastąpić w okresie marzec–maj. Największe nasilenie działań informacyjnych może wskazywać na to, że odpowiedni efekt Rosjanie chcą uzyskać przed planowaną na maj–czerwiec silną ofensywą z zaangażowaniem dużych sił. Kierunki tej propagandy są bardzo proste: po pierwsze, podważyć zaufanie do władz ukraińskich, po drugie, straszyć mobilizacją i ciężkimi warunkami życia na froncie oraz perspektywą niechybnej śmierci, po trzecie – pokazywać, że Zachód Ukrainę zostawił samą sobie i po czwarte, uświadamiać, że Ukraina i tak nie jest w stanie wygrać z Rosją. Ma to wywołać społeczny opór przeciwko władzom, uchylanie się przed powołaniem, apatię i niewiarę w zwycięstwo, tak by doprowadzić do załamania się ukraińskiego oporu. Zwieńczeniem tego efektu społecznego ma być silny cios na froncie z wyraźnym wtargnięciem dalej na zachód, już w tym momencie bez znaczenia, w którym miejscu. Ma po prostu wywołać szok i przerażenie Ukraińców.

Zdyskredytować ukraińskie władze

Pojawiło się mnóstwo informacji o tym, że ukraińskie władze tolerują korupcję, o wewnętrznych konfliktach w ukraińskim rządzie, głównie na linii prezydent Wołodymyr Zełenski i premier Denys Szmyhal, że władze nie panują nad sytuacją, a lokalna administracja i resorty siłowe robią, co chcą. Wykorzystuje się przy tym różne półprawdy, bowiem na linii Zełenski–Szmyhal w istocie nieco iskrzy, ale to bardziej coś w rodzaju znanej nam szorstkiej męskiej przyjaźni niż poważny konflikt. Premier Szmyhal jest nastawiony bardzo proamerykańsko, podczas gdy prezydent Zełenski jest zwolennikiem zrównoważonej współpracy z sojusznikami, w tym przede wszystkim z Europą. Z korupcją w Ukrainie istotnie się walczy, choć oczywiście na tym polu jest wiele do zrobienia, w momencie rozpoczęcia wojny z Rosją Ukraina była mniej więcej na tym poziomie, co Polska w drugiej połowie lat 90., o czym my zdajemy się już zapominać. Śmiało można zaryzykować stwierdzenie, że u nas ten problem został w swojej zasadniczej masie zlikwidowany, a w Ukrainie proces ten dopiero się zaczyna. Pomaga w tym chęć jak najszybszego dołączenia do Unii Europejskiej, a skuteczna walka z korupcją to konieczny warunek przyjęcia.

Odpryski tej kampanii dyskredytowania ukraińskich władz są widoczne też i u nas, krążą przygotowane przez rosyjskie służby memy o rzekomym bajecznym bogactwie Wołodymyra Zełenskiego, który choć do biednych nie należy (a czy nasi czołowi politycy wszelkich opcji są biedni?), to jednak nie ma żadnych wartych miliony dolarów posiadłości za granicą i na Krymie, o czym traktują te materiały. Zdementował to m.in. portal France24, który ma grupę dziennikarzy zajmującą się tropieniem fejków i ich demaskowaniem. Szczególnie wzrusza informacja o posiadłości Zełenskiego na Krymie o wielkiej wartości – Rosjanie chcą w ten sposób dać do zrozumienia, że Ukraina wcale nie chce odzyskać Krymu jako takiego, a głównie działkę i willę Zełenskiego. Najśmieszniejsze jest jednak to, że są ludzie, którzy wierzą w te doniesienia. W sieci krąży też info o rzekomej wielkiej wygranej Eleny Zełenskiej, czyli ukraińskiej pierwszej damy, w loterii na Florydzie, co oczywiście też jest kolejnym fejkiem wypuszczanym przez rosyjskich dezinformatorów sterowanych z Kremla.

Nic dobrego na wojnie

Życie w warunkach frontowych, pomijając już nieustanne niebezpieczeństwo, jest wyjątkowo ciężkie. Towarzyszy mu zimno czy mróz, które trzeba znosić godzinami, wilgoć, mokre ubranie, błoto, smród, brud, podłe warunki higieniczne, jedzenie tego co popadnie, brak możliwości korzystania ze zwykłej toalety, brak możliwości solidnego wyspania się itd. Do tego dochodzi wielki wysiłek fizyczny, np. przy noszeniu ciężkich skrzynek z amunicją na pierwszą linię, bo przecież ciężarówki z oczywistych względów nie wszędzie dotrą, albo przy kopaniu transzei w zmarzniętej ziemi. Niebezpieczeństwo dla życia i zdrowia to osobna sprawa, to życie w nieustannym, wyczerpującym napięciu. I to wszystko jest raczej oczywiste, ale działania rosyjskiej propagandy koncentrują się obecnie na tym, by na każdym kroku uświadamiać to społeczeństwu. Celem jest oczywiście wywołanie oporu przed powołaniem i wysłaniem na front. I taki nieśmiały na razie opór zaczyna już być w Ukrainie widoczny, czemu oczywiście trudno się dziwić, bo kto chce umierać przed trzydziestką?

Czytaj także: Kto ma walczyć z Rosjanami? Ukraińcy nie chcą do okopów. Wojna jest na trudnym etapie

Zachód zostawił Ukrainę

Próba wmówienia Ukrainie, że Zachód ją zostawił, ma na celu zdeprymowanie ludności, wywołanie uczucia osamotnienia i beznadziei. Wykorzystuje się przy tym fakt praktycznego wstrzymania pomocy ze strony Stanów Zjednoczonych oraz niewątpliwego czasowego spadku dostaw uzbrojenia i amunicji z Europy, co w istocie ma pewne przyczyny obiektywne. Wojna obnażyła niedostatki europejskiego przemysłu obronnego, który od wielu już lat pracuje na jałowym biegu, a podniesienie poziomu produkcji okazało się trudniejsze, niż się spodziewano. Produkcja wystarczającej liczby amunicji artyleryjskiej czy rakiet przeciwlotniczych absolutnie nie nadąża za potrzebami, co oczywiście wywołuje deficyt amunicji w wojskach ukraińskich, ale też pokazuje samej Europie, jak bardzo była i jest nieprzygotowana na pełnoskalową wojnę z takim państwem jak Rosja.

Czytaj także: Europa już zdaje sobie sprawę, że wojna z Rosją może nadejść. UE ogłasza nową strategię

Ukraina nie może wygrać z Rosją

Zwieńczeniem tej propagandy jest wmawianie ludziom, że Ukraina nie ma szans na odniesienie zwycięstwa, że Rosja ją pokona, więc nie ma co ginąć, nie ma co się wysilać, skoro końcowy efekt będzie taki sam. To wyrafinowana propaganda, bo do przeciętnego człowieka trafia bardzo łatwo. Większość ludzi nie jest świadoma faktu, że za rok, dwa Rosja zacznie odczuwać ciężki deficyt sprzętu i uzbrojenia, co zwiększy podatność jej wojsk na wyrzucenie z okupowanej części Ukrainy. A wtedy Ukraina będzie mogła być przyjęta do NATO, które swoje siły zdecydowanie rozbuduje. Oczywiście zacznie się nowa zimna wojna, ale Rosja nie zaatakuje państw Sojuszu Północnoatlantyckiego, jeśli ten uzyska wyraźną i oczywistą przewagę militarną nad Rosją, nawet bez Stanów Zjednoczonych.

Adam Szostkiewicz: Ukraina wciąż walczy, choć miała zginąć w kilka dni

Oczywiście wciąż są tacy, co wierzą w możliwość rozmów z Rosją, choć właściwie nie wiadomo, o czym można by z Rosją rozmawiać. Rosja nie ma zamiaru ograniczać swoich celów, a Zachód i Ukraina nie mają Rosji nic do zaoferowania w zamian za takie ograniczenie. Zniesienie sankcji nie wchodzi w grę, bowiem wszyscy już są świadomi tego, że zostałoby to natychmiast wykorzystane przez Rosję do solidnego dozbrojenia się i ponownego ruszenia na Zachód. Dlatego w pewnym dogodnym momencie, kiedy już doprowadzi się do wyczerpania rosyjskich zasobów sprzętu, a jednocześnie rozbuduje europejskie siły, trzeba będzie postawić Rosji barierę przez przyjęcie Ukrainy do NATO.

Temu wszystkiemu towarzyszy też uporczywa propaganda i dezinformacja prowadzona w państwach zachodnich, ale to oddzielny temat.