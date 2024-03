Strzelanina w sali koncertowej pod Moskwą. Są ofiary śmiertelne i ranni, mówi się o zamachu

Co najmniej trzech zamaskowanych mężczyzn otworzyło w piątek wieczorem ogień w sali koncertowej Crocus City Hall w Krasnogorsku na obrzeżach Moskwy. Rosyjskie agencje TASS i Interfax podają, że doszło też do eksplozji.

W piątek wieczorem co najmniej trzech zamaskowanych mężczyzn zaczęło strzelać do tłumu w sali koncertowej Crocus City Hall w Krasnogorsku na obrzeżach Moskwy. Świadkowie mówią o pięciu „brodatych” zamachowcach, z których część miała plecaki. Ria Nowosti donosi, że na miejscu słyszano wymianę ognia z broni automatycznej.

Rosyjskie media podają różne liczby ofiar: 10–12 zabitych oraz 35–50 rannych. W mediach społecznościowych krąży informacja o co najmniej 40 ofiarach śmiertelnych. Wskutek strzelaniny wybuchł pożar, miał zawalić się dach hali, a to może oznaczać, że ofiar będzie więcej.

Pożar miał objąć jedną trzecią budynku. Do akcji ratunkowej wysłano 50 karetek, oddziały straży pożarnej i Rosgwardii. W komunikacie na portalu Baza podano, że strażacy nie przystąpili do gaszenia, bo do budynku mają najpierw wejść służby specjalne.

Zamach terrorystyczny pod Moskwą?

Na razie media donoszą o „nieznanych sprawcach”. W mediach społecznościowych pojawia się coraz więcej doniesień, że pod Moskwą miał miejsce zamach terrorystyczny. Do strzelaniny doszło tuż przed koncertem grupy Piknik. Grupa ta w przeszłości dostała zakaz wjazdu na Ukrainę w związku z występami na okupowanym przez Rosję Krymie. Krasnogorsk jest centrum administracyjnym obwodu moskiewskiego, liczy ok. 185 tys. mieszkańców, położony jest 19 km na północny zachód od stolicy.

Nexta opublikowała nagranie, na którym widać pierwsze sekundy ataku. Słychać krzyki, strzelających napastników i ludzi wybiegających z częściowo wypełnionej sali. Niektóre osoby próbują się ukryć. Nexta informuje, że służby specjalne przypuściły szturm na budynek i rozpoczęły akcję „eliminowania terrorystów”.

W przeszłości w Rosji, także w Moskwie, dochodziło do zamachów terrorystycznych.

Amerykanie mieli ostrzegać Putina

Według kanału Meduza na Telegramie Władimir Putin 19 marca miał odrzucić ostrzeżenia ze strony amerykańskich dyplomatów o spodziewanym ataku terrorystycznym na zatłoczony obiekt w Moskwie. Ostrzeżenia te Putin miał nazwać „szantażem” i „próbą zastraszenia i zdestabilizowania społeczeństwa”.

Już 7 marca ambasada USA w Moskwie wystosowała alert, wzywający obywateli USA do unikania dużych skupisk ludzkich, w tym koncertów, w związku z planami ataku „ekstremistów” w ciągu 48 godzin. W tym czasie jednak nie doszło do żadnego zamachu. Pytany dziś o atak pod Moskwą rzecznik Rady Bezpieczeństwa Narodowego USA John Kirby stwierdził, że USA nie posiadają informacji na temat tego ataku, odparł jednak, że myśli wszystkich są z ofiarami zamachu.