Iran zaatakuje Izarel? Joe Biden: Raczej wcześniej niż później

Ataku Iranu na Izrael można spodziewać się „wcześniej niż później”. Tak coraz bardziej napiętą sytuację na Bliskim Wschodzie skomentował w piątek prezydent Joe Biden

W piątek, jak informowały izraelskie służby, z terenów Libanu wystrzelono kilkadziesiąt pocisków w stronę Izraela. Nie było żadnych ofiar, część pocisków przechwycił słynny izraelski system zwany „Żelazną kopułą”, ale przypuszcza się, że celem były obiekty wojskowe na Wzgórzach Golan. Do ataku przyznał się wspierany przez Iran Hezbollah.

Biden: Iran nie odniesie sukcesu

Jednocześnie na wody Morza Czerwonego w pobliżu Izraela miał wpłynąć amerykański lotniskowiec „Eisenhower”. To prawdopodobnie ruch wyprzedzający Stanów Zjednoczonych, siła okrętu jest ogromna, jest w stanie unicestwić ewentualne pociski, które w stronę Izraela mógłby wystrzelić Iran. Taki scenariusz eskalacji na Bliskim Wschodzie wydaje się coraz bardziej prawdopodobny, a jego realizacja może nastąpić na dniach.

„Nie chcę wdawać się w niejawne informacje, ale spodziewam się, że będzie to wcześniej niż później” – stwierdził w piątek prezydent Stanów Zjedoczonych Joe Biden. Odpowiedział tak właśnie na pytanie o możliwy atak Teheranu na tereny Izraela.

Biden w miał też przesłanie do Iranu: „Nie róbcie tego. Jesteśmy oddani obronie Izraela. Będziemy wspierać Izrael i pomożemy Izraelowi się bronić. Iran nie odniesie sukcesu”.

Według amerykańskich mediów, które cytują wysokich rangą przedstawicieli amerykańskiej administracji, do irańskiego ataku na Izrael mogłoby dojść nawet w ciągu 48 godzin. Kreśli się scenariusze, w których Teheran może użyć w tym celu bardzo wielu – nawet setek – rakiet i dronów. Media podają też informacje, jakoby Iran miał ostrzec USA przed interwencją.

Przypomnijmy, że 1 kwietnia izraelskie wojsko zbombardowało ambasadę Iranu w Syrii. W ataku miał zginąć dowódca brygady Al-Kuds należącej do Korpusu Strażników Rewolucji Islamskiej, a także kilku dyplomatów.

MSZ ostrzega przed podróżą do Izraela

W piątek resort spraw zagranicznych ostrzegł podróżujących do Izraela Polaków. „W związku z napięciem regionalnym sytuacja bezpieczeństwa w Izraelu jest wysoce nieprzewidywalna. Nie można wykluczyć, że dojdzie do nagłej eskalacji działań zbrojnych, co spowodowałoby znaczne trudności w opuszczeniu kraju. Ewentualna eskalacja może doprowadzić do istotnych ograniczeń w ruchu lotniczym oraz braku możliwości przekraczania lądowych przejść granicznych łączących Izrael z sąsiadującymi państwami” - czytamy w specjalnym oświadczeniu polskiego MSZ.

Z kolei niemieckie MSZ wezwało swoich obywateli, którzy przebywają w Iranie, do jak najszybszego opuszczenia tego kraju.