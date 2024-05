Prezydent Iranu zginał w katastrofie śmigłowca

W niedzielnej katastrofie helikoptera na północy Iranu zginął prezydent tego kraju Ebrahim Raisi, a także lecący z nim szef irańskiego MSZ Hosejn Amir-Abdollahian i kilku wysokich urzędników państwowych.

Raisi wracał z nadgranicznego spotkania z azerbejdżańskim prezydentem Ilhamem Alijewem. Według oficjalnych źródeł prezydencki helikopter, który leciał w środku szyku z dwiema innymi jednostkami, nagle zniknął w gęstej mgle. Rządowa agencja podała, że helikopter Raisiego zaliczył „twarde lądowanie”, a nawet, że udało się skontaktować z dwoma członkami załogi. Zaraz potem ta sama agencja oświadczyła, że w górzystym i zalesionym obszarze chronionym Dizmar trwają poszukiwania rozbitków. W końcu pojawiła się informacja, że we wraku „nie ma oznak życia”, a rano oficjalnie potwierdzono zgon wszystkich pasażerów z prezydentem włącznie.

63-letni Raisi pełnił tę funkcję od 2021 r., kiedy wygrał sfałszowane wybory, do których nie dopuszczono żadnego poważnego konkurenta. Jako student brał udział w islamskiej rewolucji 1979 r., a potem szybko piął się w prokuraturze – głównie dzięki swojej brutalności. Pod koniec lat 80. zasiadał w tzw. komisji śmierci, która posłała na szubienicę prawie 10 tys. przeciwników politycznych reżimu. W latach 90. stał się podopiecznym Najwyższego Przywódcy Alego Chameneiego i faworytem Strażników Rewolucji, najsilniejszej organizacji paramilitarnej w kraju. Przy ich wsparciu, mimo braku krajowej rozpoznawalności, wystartował w wyborach prezydenckich w 2017 r., ale wtedy jeszcze przegrał ze stosunkowo bardziej liberalnym Hasanem Rohanim. Cztery lata później nie miał już konkurencji. Za jego rządów doszło do jednych z największych protestów w porewolucyjnym Iranie, po tym jak we wrześniu 2022 r. policja obyczajowa zabiła Mahsę Amini, zatrzymaną wcześniej za nieodpowiednie zakrycie włosów. Raisi był uważany za faworyta do przejęcia funkcji Najwyższego Przywódcy po schorowanym 85-letnim Chameneim.

Niejasne okoliczności katastrofy wywołały już burzę spekulacji w opozycyjnym internecie i wśród zachodnich ekspertów.