Andriej Biełousow – kim jest nowy minister obrony Putina. Służy mu, bo się z nim zgadza, nie dla wygody

Nominacja Andrieja Biełousowa na ministra obrony to sygnał, że dla Rosji wojna stała się zbyt ważna, by powierzać ją tylko wojskowym.

Nowy szef resortu ani dnia nie służył w wojsku i od linii frontu ma się trzymać z daleka. Andriej Biełousow to 65-letni ekonomista, pasjonat malarstwa, człowiek spokojny i do bólu konkretny. Ma sprawić, by wojenna maszyna działała bez zarzutu. Niech naukowcy wymyślają, co potrzebne jest armii. Niech przemysł to wyprodukuje. Niech pieniądze – a tych jest coraz więcej – naprawdę trafiają na front i zbrojenia, a nie do kieszeni urzędników. I w końcu: niech cały kraj produkuje armaty. Ale tak, by ludziom nie zabrakło masła. Bo mogliby się zbuntować.

Biełousow studia na wydziale ekonomii Uniwersytetu Łomonosowa w Moskwie skończył z wyróżnieniem. Potem była praca w Akademii Nauk ZSRR i w założonym przez siebie centrum analiz makroekonomicznych, które w swoim czasie chętnie korzystało z amerykańskich grantów.

Biełousow jest też praktykiem. Doradzał czterem premierom. Był ministrem rozwoju gospodarczego, doradcą prezydenta ds. gospodarczych. A ostatnio, przez cztery lata, pierwszym wicepremierem odpowiedzialnym m.in. za rozwój gospodarczy i realizację „projektów narodowych”, tj. długoterminowych celów, które państwo ma osiągnąć w kluczowych dziedzinach. Za to jednak, by na te cele nie brakło pieniędzy, odpowiadali cieszący się autonomią technokraci, „systemowi liberałowie”: szefowa Banku Centralnego Elwira Nabiullina i minister finansów Anton Siłuanow. Natomiast Biełousow jest zwolennikiem ingerencji państwa w gospodarkę. Na przykład w 2023 r. zaproponował, by duży biznes wniósł „dobrowolną i jednorazową wpłatę” do budżetu. Dlaczego? „Bo ubiegłoroczne wyniki finansowe były bardzo dobre” – tłumaczył agencji Interfax.

Po pełnoskalowej agresji na Ukrainę Biełousow wykonywał delikatne misje z polecenia samego Władimira Putina.