Atak nożownika podczas festynu w Solingen: trzy ofiary śmiertelne, Państwo Islamskie wzięło odpowiedzialność

W piątek wieczorem, podczas obchodów 650-lecia Solingen, napastnik zaatakował uczestników festynu na rynku Fronhof. Zginęły trzy osoby, są ranni. W sobotę policja zatrzymała 15-latka mającego związek ze sprawą. Do ataku przyznało się Państwo Islamskie.

W sobotę wczesnym popołudniem niemiecka policja ogłosiła, że zatrzymała jedną osobę w związku z atakiem na festynie w Solingen. To 15-latek powiązany ze sprawą, policja nie zamierza opublikować jego wizerunku. Nie jest to główny sprawca zamachu, lecz osoba, która o nim wcześniej wiedziała. Jak informuje BBC, znaleziono także wiele noży, ale na razie nie wiadomo, czy któryś z nich był wykorzystany w przestępstwie. Nie wykluczony jest motyw terrorystyczny, prawdopodobnie działał sam, ale śledztwo trwa. Policja zwróciła się do opinii publicznej, by powstrzymała się od spekulacji w mediach społecznościowych.

W wydanym w sobotę komunikacie do ataku przyznało się Państwo Islamskie. Nie ma jednak pewności, czy zamachowiec rzeczywiście był powiązany z tą organizacją terrorystyczną, czy chce ona przypisać sobie zamach w Solingen.

Na miejsce zamachu w sobotę przyjechała niemiecka minister spraw wewnętrznych Nancy Faeser. „W takich czasach nie pozwolimy się podzielić, stoimy razem i nie pozwolimy, by tak straszny atak podzielił społeczeństwo” – oświadczyła. Zwróciła się też do opinii publicznej o powstrzymanie się od od spekulacji, zapewnienie czasu policji, by mogła spokojnie działać i ustalić sprawcę ataku.

Atak nożownika w Solingen

Z relacji świadków wynika, że napastnik działał z premedytacją, celując nożem w okolice szyi swoich ofiar. Niemieckie służby uznały zdarzenia za zamach. Świadkowie są objęci opieką psychologiczną.

Władze miasta przerwały obchody i wezwały mieszkańców do unikania centrum Solingen. Nad miastem krążyły helikoptery, rynek otoczyły jednostki specjalne. Organizatorzy festynu poinformowali publiczność o zdarzeniu. Zaapelowali o spokój i opuszczenie miejsca w sposób uporządkowany. Ratownicy walczyli o życie kilku ofiar.

Burmistrz Solingen Tim-Oliver Kurzbach wydał oświadczenie, wyrażając głęboki smutek. Podkreślił, że zamiast celebrować rocznicę miasta, mieszkańcy zmuszeni są opłakiwać ofiary tragicznego ataku: „Mam łzy w oczach, gdy myślę o tych, których straciliśmy. Modlę się za wszystkich, którzy wciąż walczą o życie”. Podziękował służbom ratunkowym za natychmiastową reakcję.

Obchody, które miały trwać do niedzieli, zostały zakończone. Władze Solingen uruchomiły specjalne linie telefoniczne dla rodzin zaniepokojonych losem swoich bliskich, a policja apeluje do świadków o zgłaszanie wszelkich informacji mogących pomóc w schwytaniu sprawcy. W sobotę w miejscu, gdzie miał odbywać się festiwal, ludzie zostawiali kwiaty i znicze, by uczcić pamięć ofiar zamachu.