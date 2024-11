Trump wybiera do swojej drużyny wyłącznie ludzi, których dobrze zna i lubi

Nie będzie już „dorosłych w pokoju”, aby przypilnować Donalda Trumpa. Prezydent elekt otacza się fanatykami, politykami złamanymi i ekspertami od „gorących dziewczyn”.

Już w noc wyborczą 5 listopada były wyraźne sygnały, że druga kadencja Donalda Trumpa będzie inna niż pierwsza. Osiem lat wcześniej, kiedy niespodziewanie pokonał Hillary Clinton, starał się – na miarę swoich możliwości – dopasować do sytuacji. Odprawił najważniejsze rytuały, jakich oczekuje się od prezydenta elekta: dziękował rywalce „za wiele lat służby dla kraju”, mówił o „zasypywaniu podziałów” i „narodowym pojednaniu”. Tymczasem po zwycięstwie nad Kamalą Harris zupełnie zlekceważył polityczne konwenanse.

Zamiast podniosłego przemówienia do narodu usłyszeliśmy znany z wieców swobodny strumień świadomości, przerywany krótkimi występami przyjaciół i znajomych (np. szefa związku zapaśników UFC), których Trump co chwila przywoływał na scenę. Wezwani skwapliwie składali mu gratulacje i prześcigali się w pochlebstwach. Przypominało to raczej huczną imprezę firmową albo urodzinową, a nie tradycyjny, solenny finał amerykańskiej kampanii wyborczej. Trump 2.0 już nie stara się grać roli prezydenta, tylko po prostu jest sobą.