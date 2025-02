Trump nazwał Zełenskiego „dyktatorem”. Można to interpretować na dwa sposoby, jeden to katastrofa

Trump pisze swoją wersję historii, podziwia brutalną siłę, nie pomaga i nie współczuje słabym, jeśli przegrają, nawet gdyby byli jego sojusznikami.

Bomba pękła z hukiem: wczoraj prezydent Trump – już po długiej rozmowie z Putinem – obwinił Zełenskiego o wojnę z Rosją i nazwał go dyktatorem. Trump wprawił pół świata w osłupienie i na razie, póki nie dojdzie do porozumienia USA z Rosją, można to interpretować na dwa sposoby. Pierwszy, w miarę optymistyczny: Trump jest genialnym negocjatorem, nie rozumiemy jego taktyki, a on rozwibrowuje podstawowe dane sytuacji strategicznej, wprowadza przeciwnika w stan zagubienia i niepewności, zmienia zdanie z godziny na godzinę i ostatecznie osiąga to, co chce.

Trump jak Orwell, Putin jak demokrata

Druga interpretacja jest naprawdę katastroficzna. Przytoczę tu analizę szefa zespołu korespondentów amerykańskich przy Białym Domu Petera Bakera. Baker, opisując wystąpienie Trumpa, ocenia, że nowy amerykański prezydent zamazuje całą historię z lutego 2022 r. i pisze swoją tak, jak mu wygodnie. Bardzo to przypomina Orwella i „Rok 1984”: kto panuje nad historią i całą opowieścią, panuje również nad teraźniejszością. Streścić analizę Bakera można tak: Trump głosi, że Zełenski powinien był w lutym 2022 r. w ogóle nie dopuścić do rosyjskiego ataku, lecz – jako ewidentnie słabszy – przyjąć dyktat Putina. W tej optyce Zełenski nie jest żadną ofiarą, lecz łobuzem, który w istocie doprowadził swoje społeczeństwo do ogromnych ofiar i zniszczeń, a dodatkowo ogłupił Amerykę Bidena i naciągnął go na wielomiliardową pomoc, która poszła z dymem.

A dyktatorem nazywa Trump Zełenskiego dlatego, że na Ukrainie od 2019 r. nie było wyborów, a w Rosji Putin – jako wzorowy demokrata – wybory regularnie organizuje i wysoko je wygrywa. Baker przypomina, że Trump, nawet po brutalnym ataku wojsk Putina na Kijów i po masakrze w Buczy, nigdy nie krytykował rosyjskiego najeźdźcy i jeszcze przed obecnymi z nim rozmowami podkreślał, że ma z nim „dobre stosunki”. Trzeba także dodać, że o ile Trump nigdy nie zademonstrował podstawowej znajomości historii Rosji i jej stosunku do sąsiadów, o tyle Baker był wieloletnim korespondentem w Moskwie i napisał kilka książek, w tym i o Trumpie, i o Putinie. Oczywiście zdaję sobie sprawę z tego, że porównywanie prezydenta Trumpa z dziennikarzem i analitykiem Bakerem jest naiwne.

Jednak Baker – który obszernie pisze, jak Trumpowi imponuje siła i skuteczność, w tym zdobycze terytorialne – ostrzega przed ponurą przyszłością takiej postawy Ameryki. Rewizjonizm Trumpa szykuje scenę do geopolitycznego zwrotu w polityce przed negocjacjami z Putinem. Potępiając Zełenskiego, wydaje się budować nową doktrynę: wycofywania poparcia dla jakiegokolwiek sojusznika, który jako słabeusz nie umiał się dogadać z silniejszym agresorem. Po co wojować? Gdzie – do cholery – jest przecież „sztuka dealu”?

Scenariusz ponury dla Polski i Europy

Wygląda na to, że Trump uważa, iż Zełenski powinien był przyjąć warunki Rosji z tzw. projektu porozumienia stambulskiego. Rosja domagała się wtedy, by Ukraina zrzekła się Krymu z Sewastopolem i terytoriów już przez Rosję w Ukrainie zajętych, zorganizowała na swojej nowej granicy szeroką strefę zdemilitaryzowaną, zrezygnowała z członkostwa w NATO i w ogóle z jakiejś współpracy wojskowej z Zachodem i radykalnie zmniejszyła liczebność swojej armii.

Obawiam się, że Trump może takie warunki – „w imieniu” Ukrainy – przyjąć z trzech powodów. Po pierwsze, rzeczywiście, przynajmniej w swoim rozumieniu, wojnę by zakończył i położył kres dalszym ofiarom, choćby i doraźnie. Po drugie, forsując politykę taniej energii, jest prawdopodobnie pod ciśnieniem tych amerykańskich koncernów, które poniosły straty, rezygnując z inwestycji w bogate złoża rosyjskie i zapewne chciałyby do kontraktów z Rosją wrócić. Po trzecie wreszcie, jeśli to rywalizacja i przyszłe starcie z Chinami jest głównym frontem amerykańskiej polityki, to zgodnie ze starą tezą – jeszcze z epoki Gorbaczowa, kiedy wydawało się, że Rosja normalnieje – Ameryka powinna mieć ją po swojej stronie, a nie zostawiać ważnego przecież mocarstwa Chinom.

Na ten ponury dla Europy, a zwłaszcza dla Polski scenariusz, recepta byłaby tylko jedna: wzmocnienie siły militarnej i odstraszającej samej Unii Europejskiej. Owszem, przywódcy europejscy o tym mówią, ale sprawa się ślimaczy i do prawdziwego wysiłku finansowego daleka droga. Rzecz wymaga ogromnych nakładów. Zwykle piszemy, że potrzeba przywództwa, że politycy są słabi. Ale pamiętajmy, że o tym, czy będzie można wydatnie zwiększyć wysiłek obronny, nie zdecydują politycy, tylko wyborcy. Jeśli wyborcy, to znaczy społeczeństwa europejskie, nie będą widzieli rosyjskiego zagrożenia i prawdziwej potrzeby wsparcia Ukrainy – to politycy nic nie zrobią, bo przecież nie wyciągną pieniędzy z własnej kieszeni. Będą po prostu słabi, a z takimi Trump się w ogóle nie liczy.