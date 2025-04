Trump, władca chaosu. W Białym Domu błagali go, by zahamował. Zatrzymał się przed ścianą

2 kwietnia 2025 r., kiedy w ogrodzie różanym Białego Domu prezydent USA wypowiedział wojnę handlową całemu światu, przejdzie do historii niczym 11 września 2001 r. Nic już w światowej gospodarce nie będzie takie, jakie było. Ale jakie będzie?

Stawka podstawowa karnego cła wyrównawczego to 10 proc. Potem są stawki od wysokich po absurdalnie wysokie.

Na razie Donald Trump zarządził w handlowej wojnie pauzę operacyjną. Przez 90 dni świat może trochę ochłonąć, przemyśleć swoje grzechy, jakich dopuszczał się wobec Stanów Zjednoczonych, i poprosić o rozgrzeszenie. Podobno w kolejce ustawiło się już kilkadziesiąt krajów gotowych na daleko idące ustępstwa. Niektóre jednostronnie zniosły bariery celne dla towarów z USA z nadzieją, że Trump to doceni. „Ale bodziec dla światowych przywódców, aby publicznie ugiąć się pod zastraszaniem administracji Trumpa, jest niewielki” – ocenia Center for American Progress. „Głęboka niepopularność prezydenta Trumpa za granicą zapewnia światowym przywódcom politycznie użyteczną przeciwwagę”.

Odetchnąć musi też Ameryka, bo giełda i rynki finansowe są na granicy załamania. Z przecieków dochodzących z Białego Domu wynika, że współpracownicy prezydenta zaczęli go błagać, by trochę zwolnił, bo za chwilę Ameryka padnie ofiarą kryzysu, być może gorszego niż ten z 2008 r. Gospodarka jest rozwibrowana, gdy każdego dnia musi się mierzyć z innymi regulacjami, i to wprowadzanymi w trybie natychmiastowym.

Trump obiecał, że nowe taryfy sprawią, że wzrośnie dobrobyt, bo powrócą do USA producenci, którzy wyemigrowali w poszukiwaniu niższych kosztów, powstaną nowe fabryki, ale kto dziś podejmie takie ryzyko? „Zbuduj zakład, który jest zależny od importowanych części, a Trump może ci podciąć kolana nowymi taryfami. Zbuduj zakład, który jest dochodowy tylko wtedy, gdy taryfy pozostaną w mocy, a Trump podetnie ci kolana, wycofując się. Więc gdybyś był właścicielem firmy lub dyrektorem, czy dokonałbyś jakichś dużych inwestycji lub długoterminowych zobowiązań w ciągu najbliższych kilku miesięcy? Bo ja nie” – komentuje prof. Paul Krugman, amerykański ekonomista, noblista i były doradca prezydentów Reagana i Clintona.