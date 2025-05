Rosja traktuje Polskę jak wroga, a Litwę jak własność, która tylko chwilowo wymknęła się spod kontroli. Dlatego Litwini szykują się na najgorsze.

Na trójstyku Wisztyniec spotykają się graniczne druty Polski, Litwy i rosyjskiego obwodu królewieckiego. Nie ma tu jednak żadnych strażników. Zielenią się pagórki i mienią jeziora. Pamiątkowe zdjęcie robi sobie para emerytów z Niemiec. Od tego miejsca przez nieco ponad 100 km aż do Białorusi biegnie granica polsko-litewska. To łącznik między zachodnioeuropejskimi i bałtyckimi państwami NATO, od północy i południa ściśnięty między terenami sojuszniczych reżimów Władimira Putina i Aleksandra Łukaszenki. Według ekspertów jeśli Rosjanie zaatakują, to właśnie tędy – przez tzw. przesmyk suwalski.

Te idylliczne okolice są jednym z najwrażliwszych punktów Sojuszu Północnoatlantyckiego. Gdy zerknąć na północny wschód, w stronę Petersburga, Rosjanie gromadzą wojska nieprzeznaczone już do walk w Ukrainie. Według Michała i Jacka Fiszerów, analityków serwisu polityka.pl, to strategiczno-operacyjne zgrupowanie wojsk Siewier (Północ) zagrozi krajom bałtyckim szybciej, niż myślimy.

– Cały czas się obawiam – mówi Herkus Kunčius, pisarz, były prezes litewskiego PEN Clubu, autor „Żelaznej rękawicy Stalina”. Wojny z Rosjanami boi się od urodzenia. Jego zdaniem litewskiej niezależności Rosjanie nie rozumieją. – Mój dziadek miał pracownię krawiecką w Kownie – wspomina. – Pytałem go kiedyś, co myślał w 1941 r., zanim Litwa znalazła się pod okupacją niemiecką. Nie wyobrażał sobie wtedy zbrodni takich jak Holokaust. Uważał, że to niemożliwe. Mówił, że przecież jest XX w. Zatem dla mnie teraz, w XXI w., możliwe jest wszystko.

Kunčius pracuje w nadbałtyckiej Połądze, największym litewskim kurorcie, który o tej porze roku wydaje się jeszcze uśpiony. Pisze teraz zbiór sztuk teatralnych o dyktaturze, władzy, karze śmierci.