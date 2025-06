Rosjanie na wąskim odcinku na północny zachód od Torećka walczą teraz na skrawku obwodu dniepropietrowskiego, choć nie roszczą sobie do niego pretensji. Ukraina stawia tu rozbudowany system umocnień. Czemu ma służyć?

Nowym dowódcą ukraińskich wojsk lądowych został gen. bryg. Hennadii Szapowałow. Przez niemal rok był szefem Dowództwa Operacyjnego „Południe”, znanego też jako Dowództwo Kierunku Operacyjno-Strategicznego „Tawrija”. Na początku wojny dowodził 59. Brygadą Zmechanizowaną im. Jakowa Gandziuka.

Pieśń o czarnym tulipanie

Rosjanie przez przypadek przekazali Ukrainie kilka ciał własnych żołnierzy, oczywiście zostały im zwrócone. Uważamy, że odpowiedzialna za to jednostka – zapewne stacjonujące w Rostowie nad Donem 522. Centrum Przyjmowania, Przygotowania i Wydawania Poległych – powinna za to otrzymać miano „gwardyjskiej”. Swoją drogą, mają ładne godło z czarnym tulipanem, który w Rosji symbolizuje poległych. W czasie sowieckiej wojny w Afganistanie powstała piosenka o czarnym tulipanie, jak nazywano samoloty transportujące „gruz 200” do kraju: „W Afganistanie w cziornym tulpanie, z wodkoj w stakanie, my mołczia pływiem nad ziemljej. Skoraja ptica czieriez granicu k ruskim zarnicam niesiet naszych bratiej damoj” (W Afganistanie w czarnym tulipanie, z wódką w szklaneczce, milcząc, unosimy się nad ziemią. Szybki ptak przez granicę do rosyjskich ziem niesie naszych braci do domu).

I jeszcze: „Idut iż Pakistana karawany, i znaczit jest’ rabota dlia „tulpana” (Z Pakistanu nadjeżdżają karawany, a to oznacza, że ​​jest praca dla tulipana). W Ukrainie też „jest’ rabota dla tulpana”, i to aż nadto. Rosjanie wysyłają swoich do szturmów, wielu nie wraca. Można zacytować końcówkę piosenki: „opiat; niesti na rodinu gierojew, kotorym w dwadcat’ liet mogiły rojut” (I znów niesiemy do ojczyzny bohaterów, którym w wieku 20 lat groby kopią).