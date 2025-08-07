Reklama
Tomasz Zalewski z Waszyngtonu
Tomasz Zalewski z Waszyngtonu
Świat

Trump spotka się z Putinem? Możliwe. Ale po co? Kreml jest powściągliwy i sprytny

7 sierpnia 2025
Donald Trump Donald Trump Andrew Leyden / Zuma Press / Forum
Donald Trump wciąż wierzy w siłę swojej osobistej perswazji, ufa, że przekona Putina do rezygnacji z agresywnych zamiarów. To oczywiście naiwność.

Donald Trump nie przestaje rozgłaszać, że wojna Rosji z Ukrainą zakończy się wkrótce. W środę oznajmił, że dojdzie do tego, kiedy zrealizowany zostanie jego najnowszy plan. Według tego planu już w przyszłym tygodniu spotka się z Władimirem Putinem, a niedługo potem zasiądzie do stołu razem z rosyjskim prezydentem – oraz Wołodymyrem Zełenskim. Przywódcy, rosyjski i ukraiński, nie potwierdzili jak na razie, czy będą uczestniczyli w tym bezprecedensowym, trójstronnym spotkaniu. Nie wiadomo także, gdzie i kiedy dokładnie miałoby się ono odbyć.

Czytaj też: Półobrót Trumpa. Nie widać wielkiego przełomu w sprawie Ukrainy, widać nowy „deal”

Promienny scenariusz Trumpa

Jak podał „New York Times”, Trump ujawnił swój promienny scenariusz w rozmowie telefonicznej z przywódcami Wielkiej Brytanii i Niemiec, sekretarzem generalnym NATO i Zełenskim. W rozmowie uczestniczyli też: wiceprezydent J.D. Vance, sekretarz stanu Marco Rubio i specjalny wysłannik prezydenta Steve Witkoff. Jak powiedział potem ukraiński prezydent, on i europejscy przywódcy uważają, że „wojna musi się zakończyć”, ale w sposób „uczciwy”.

Plan przedstawiony przez Trumpa byłby owocem podróży Witkoffa do Moskwy, gdzie w środę przez prawie trzy godziny rozmawiał z Putinem. Kreml opisał rozmowę jako „pożyteczną i konstruktywną”, zaprezentował mediom migawki ze spotkania eksponujące uśmiechy obu rozmówców, ale sam Witkoff nie ujawnił bliżej jego przebiegu. Wizyta wysłannika miała miejsce na dwa dni przed upływem „ultimatum” Trumpa dla Putina, któremu zagroził, że jeśli do 8 sierpnia nie zgodzi się na zawieszenie broni, Waszyngton wprowadzi tzw. wtórne sankcje na Rosję w postaci 100-procentowych ceł na import z krajów kupujących gros rosyjskiej ropy naftowej i gazu, głównie z Chin i Indii.

W środę Trump wydał rozporządzenie prezydenckie o wprowadzeniu dodatkowych, 25-procentowych taryf celnych na import towarów z Indii, co w połączeniu z niedawną podwyżką także o 25 proc. daje łącznie 50 proc. – a więc o połowę mniej, niż zapowiadał w swoim „ultimatum”. Dehli oświadczyło zresztą, że mimo to nie przestanie kupować ropy od Rosji. O sankcjach na Chiny nie ma w dekrecie ani słowa. Za to znalazły się w nim informacje, że prezydent może „zmodyfikować” swoje rozporządzenie w zależności od „zmieniających się okoliczności”. To zapewne znaczy, że może owe cła na Indie bezterminowo zawiesić albo zmniejszyć.

Czytaj też: Ultimatum Trumpa. Czy sankcje wtórne zabolą Rosję, Indie i Chiny? Skutki byłyby potężne

Kreml jest powściągliwy

Pomysł trójstronnego spotkania Trump–Putin–Zełenski pojawił się już miesiąc temu podczas negocjacji rosyjsko-amerykańskich niższego szczebla w Stambule. O ile amerykański prezydent jego odświeżenie przedstawia jako optymistyczną zapowiedź porozumienia o zakończeniu wojny, o tyle Kreml jest bardziej powściągliwy. Sugeruje, że Putin chciałby się spotkać z Trumpem – co nie jest niespodzianką – ale podkreśla, że spotkanie trzeba „dobrze przygotować”. Nie wysyła też żadnego sygnału o zbliżeniu stanowisk czy gotowości do rozejmu z Ukrainą.

Przewidywaną zgodę Putina na spotkanie z Trumpem komentuje się w Waszyngtonie jako grę w celu zyskania na czasie. Oficjalna zapowiedź takiego tête-à-tête odsunie zapewne znowu wprowadzenie surowszych sankcji za brak zgody na zawieszenie broni – czekając na spotkanie, będzie można nadal bombardować ukraińskie miasta. Eksperci podkreślają, że tylko realnie dotkliwe ekonomicznie sankcje, rzeczywiście utrudniające Rosji prowadzenie wojny, mogłyby go skłonić do ustępstw. I że jedyną poważną dźwignią nacisku jest dostarczanie Ukrainie skutecznej broni. Trump ogłosił ostatnio sprzedaż sprzętu europejskim krajom NATO, które mają go przekazywać Kijowowi.

Plan Trumpa – zauważył znany publicysta „NYT” David Sanger – pokazuje, że prezydent wciąż wierzy w siłę swojej osobistej perswazji, ufa, że w rozmowie w cztery oczy z przywódcą mocarstwa przekona go do rezygnacji z agresywnych zamiarów. To oczywiście naiwność, czego dowiodły chociażby spotkania Trumpa z dyktatorem Korei Północnej Kim Dzong Unem, które nie skłoniły go do żadnych koncesji w sprawie zbrojeń atomowych.

Być może w ciągu najbliższych dni dowiemy się czegoś więcej na temat rozmów Witkoffa w Moskwie. I rozstrzygnie się, czy od ewentualnego spotkania Trumpa z Putinem możemy oczekiwać czegoś więcej niż kolejnego wydarzenia, po którym komentatorzy dojdą do wniosku, że dyktator z Moskwy znowu zagrał prezydentowi USA na nosie.

Tomasz Zalewski z Waszyngtonu

Tomasz Zalewski z Waszyngtonu

Korespondent „Polityki” z USA. Absolwent socjologii na Uniwersytecie Warszawskim. Pracę dziennikarską rozpoczął pod koniec lat 70. w tygodniku „Literatura”. W latach 1987–93 pracował w nowojorskim „Nowym Dzienniku”, był korespondentem PAP. Z „Polityką” związany od 1997 r. Za reportaż „Szczecin: Grudzień-Sierpień-Grudzień”, napisany z Małgorzatą Szejnert, otrzymał w 1985 r. Nagrodę Solidarności. Autor czterech książek będących plonem jego wieloletniej pracy w Ameryce: „Inne stany”, „Harlem”, „Hillary Clinton” i „Żydowska Ameryka”. W USA spędził ok. 30 lat.
Reklama

Warte przeczytania

Czytaj także

null
Rynek

Fikcyjni doradcy w PZU. Dotarliśmy do raportów i dokumentów, skala nadużyć zatrważa

Raporty Biura Bezpieczeństwa PZU na temat doradców stały się podstawą złożenia zawiadomień do prokuratury. Zawierają jeden wspólny wniosek: „Brak jakichkolwiek dowodów na wykonywane działania, zadań czy świadczonej pracy na rzecz PZU SA”. Czy ktoś to rozliczy?

Anna Dąbrowska, Violetta Krasnowska
01.08.2025
null
Kultura

12 zdolnych ludzi. „Polityka” typuje najlepszych scenarzystów w Polsce. Trzeba ich znać

W epoce platform streamingowych skrzydła rozwijają zawodowi scenarzyści. Oto dwunastka najlepszych dziś polskich opowiadaczy filmowych i serialowych historii.

Aneta Kyzioł, Janusz Wróblewski
03.08.2025
null
Kultura

Miejscowi się wynieśli, zanikły ciche rozmowy. Jeśli nic się nie zmieni, Gdańsk może upaść

Przy takiej niezrównoważonej eksploatacji miasta ryzykujemy jego upadek – mówi architekt Jacek Dominiczak, komentując turystyczne przemiany krajobrazu Gdańska.

Aleksander Świeszewski
27.07.2025
null
Społeczeństwo

Młodzi, nadgorliwi ojcowie. „Gdy sami zakładają rodziny, chcą, by u nich było inaczej”

Mężczyźni tak bardzo chcą być dziś nowoczesnymi ojcami, że nieraz spychają matki na boczny tor. Niechcący wchodzą w buty własnych ojców i budują nowy patriarchat.

Zbigniew Borek
28.07.2025
null
Społeczeństwo

Polska bieda-kuchnia robi światową karierę. Dzięki Idze Świątek. Co jeszcze mieliśmy w menu?

Makaron z truskawkami, który Iga Świątek nazwała smakiem dzieciństwa, stał się globalnym kulinarnym hitem. W Polsce kojarzy się raczej ze smakiem PRL: kuchni siermiężnej, pogrążonej w niedoborach i „przejściowych” trudnościach z zaopatrzeniem.

Joanna Podgórska
26.07.2025
null
Ludzie i style

Komu przeszkadza Dino, komu przeszkadza Wilanów

Najwyraźniej bardzo łatwo nienawidzi się Warszawę. Nie zawsze zasłużenie, ale czasem sama się prosi.

Michał R. Wiśniewski
01.08.2025
null
Społeczeństwo

Jak fałszywi duchowni drenują Fundusz Kościelny. Kreatywność ludzi nie zna granic

W naszym kraju każdy może udawać duchownego dowolnego Kościoła. Nie po to, żeby udzielać ślubów i chować zmarłych, ale korzystać z Funduszu Kościelnego. A jak się jest misjonarzem z zagranicy – to zdobyć polską wizę.

Zbigniew Borek
01.08.2025
null
Rynek

Kraj raj, czyli patent „na fundację”. Tak to robią rodziny Obajtka, Mentzena i inni zamożni Polacy

Niemiecka rodzina Porsche-Piech poprzez swoją fundację zbudowała globalne marki samochodów. Polska rodzina – Daniela Obajtka i jego syna – żadnej marki nie buduje, po prostu dzięki prawu o fundacjach nie płaci podatków od zysków, jakie przynoszą 22 nieruchomości oraz udziały w firmie deweloperskiej. Podobnie czyni rodzina Mentzenów. I inne.

Joanna Solska
21.07.2025
null
Kraj

Kaczyńskiego plan zemsty. Ma trzy części. Gotowy jest na moralnie wątpliwe rozwiązania

Prawica chce wykorzystać osłabione po wyborach morale w obozie władzy, aby ostatecznie pokonać swoich wrogów. Grozi procesami i więzieniem, głosząc dokończenie antyliberalnej rewolucji. To ma być odwet nie tylko na przeciwnikach, ale też na ich wyborcach. Co z tym zrobi druga strona?

Mariusz Janicki
16.07.2025
null
Społeczeństwo

Chude lata dla otyłych. Czy Ozempic to naprawdę Święty Graal? Jesteśmy świadkami rewolucji

Jesteśmy świadkami jednej z największych rewolucji społecznych ostatnich lat. Leki takie jak semaglutyd (Ozempic, Wegovy) lub tirzepatyd (Mounjaro, Zepbound) okazały się – wreszcie? – skuteczne w walce z otyłością. I już zmieniają świat: od półek sklepowych po relacje intymne.

Paweł Walewski
01.07.2025
null
Kraj

Trzaskowski mocno się uaktywnił po przegranych wyborach. Co się za tym kryje? Sprawdzamy

Nie tylko w partii odnotowano wzmożoną aktywność Rafała Trzaskowskiego. Zupełnie jakby kampania trwała i trzeba było zabiegać o głosy wyborców. Sprawdziliśmy, co się za tym kryje.

Malwina Dziedzic, Anna Dąbrowska
13.07.2025
null
Społeczeństwo

Kanał z tym tunelem. Centrum Łodzi stoi na ruchomych piaskach, końca nie widać

Drążenie tunelu kolejowego pod łódzkim śródmieściem mieli przeczekać dwa tygodnie w hotelach. A odkąd opuścili swoje mieszkania, właśnie mija dziesięć miesięcy. Końca nie widać, bo prace na budowie całkowicie stanęły.

Marcin Piątek
23.07.2025
Pokaż więcej
Reklama

Ta strona do poprawnego działania wymaga włączenia mechanizmu "ciasteczek" w przeglądarce.

Powrót na stronę główną