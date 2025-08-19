Żarty się skończyły? Kultowy „Late Show” znika z Ameryki. I tylko Trump się teraz śmieje

Z amerykańskiej telewizji zniknie popularny program satyryczno-polityczny Stephena Colberta. Prezydent Donald Trump bardzo się z tego śmieje.

Nagrania „Late Show”, słynnego nocnego programu rozrywkowego telewizji CBS, codziennie przebiegają według ustalonego scenariusza. Już ok. godz. 15 przed nowojorskim teatrem Eda Sullivana na Broadwayu ustawiają się pierwsi kolejkowicze. To ludzie, którzy zarezerwowali w internecie darmowe wejściówki. Przychodzą tak wcześnie w nadziei, że usiądą bliżej sceny. Po mniej więcej dwóch godzinach, kiedy w ogonku stoi już ze 300 osób, otwierają się drzwi i widzowie są wpuszczani do środka. Teatr jest piękny, ale zaskakująco mały – aż trudno uwierzyć, że właśnie tutaj w 1964 r. miał miejsce pierwszy występ Beatlesów w Ameryce.

Przedstawienie, które publiczność ogląda na żywo, jest znacznie bogatsze od tego, co po godz. 23 pokazują w telewizji. Najpierw na scenę wychodzą muzycy, którzy dają krótki koncert, po nich jakiś komik opowiada kilka żartów na rozgrzewkę, a potem kierownik planu szkoli publiczność, żeby na sygnał głośno wykazywała entuzjazm. Aż wreszcie wychodzi Stephen Colbert, siada za biurkiem, odpowiada na kilka pytań publiczności. Dopiero po tym włączają się kamery i zaczyna nagranie.

Kilka lat temu, gdy siedziałem na widowni, gościem programu był aktor Burt Reynolds. Miał już 80 lat, ale wciąż dumnie nosił jedne z najsłynniejszych wąsów Hollywood (na koniec nagrania wszyscy dostaliśmy na pamiątkę ich papierową makietę). Colbert najpierw jak zwykle wygłosił powitalny monolog polityczno-satyryczny, a potem zaprosił na scenę Reynoldsa i rozmawiał z nim o jego nowo wydanej autobiografii. Wszystko nagrywano ciurkiem, można było program puścić na żywo bez żadnych powtórek ani przerw.

Jednak w czwartek 17 lipca 2025 r. ten niezmienny rytuał został zaburzony. Na koniec nagrania Colbert ogłosił widzom, że „teraz nagramy inną wersję powitalnego monologu”.