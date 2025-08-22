Nalot FBI na dom Johna Boltona. Czy Trump mści się na swoim byłym doradcy?

John Bolton jest kolejnym przeciwnikiem politycznym Donalda Trumpa, który po jego powrocie do władzy stał się obiektem kryminalnego śledztwa.

Dom Johna Boltona, byłego doradcy prezydenta Trumpa ds. bezpieczeństwa narodowego i jego surowego krytyka, stał się obiektem nalotu FBI. Agenci federalnej policji przeszukali go na podstawie nakazu wydanego w związku ze śledztwem w sprawie domniemanego nielegalnego przechowywania przez Boltona tajnych dokumentów rządowych. Wiele wskazuje jednak na to, że chodzi przede wszystkim o odwet Trumpa na politycznym przeciwniku.

Agenci weszli do domu w Bethesda w stanie Maryland na północno-zachodnich przedmieściach Waszyngtonu w piątek wcześnie rano (czasu USA). Przeszukali także biuro w centrum stolicy. Bolton nie został aresztowany, ale akcja FBI – komentują prawnicy – oznacza, że przez Departament Sprawiedliwości został uznany za podejrzanego o popełnienie przestępstwa.

Dyrektor FBI, fanatycznie oddany Trumpowi Kash Patel napisał na platformie X (d. Twitter), że „nikt nie stoi ponad prawem”, choć nie wspomniał, o kogo chodzi. Wpis został powielony w sieci przez wiceprezydenta J.D. Vance’a i szefową departamentu sprawiedliwości Pam Bondi. Publiczne komentarze władz w sprawie toczących się śledztw są w USA rzadkością.

Trump mści się za książkę?

Według wstępnych informacji dochodzenie w sprawie Boltona jest dalszym ciągiem czy też wznowieniem śledztwa prowadzonego w 2020 r. po publikacji książki Boltona „The Room Where it Happened”. Jej autor był doradcą Trumpa za jego pierwszej kadencji przez 17 miesięcy i po odejściu z Białego Domu ujawnił kulisy podejmowania przez prezydenta decyzji w sprawach międzynarodowych.