Strzały we Lwowie. Zginął były przewodniczący parlamentu Ukrainy. Operacja Syrena

W sobotę we Lwowie zastrzelono Andrija Parubija, byłego przewodniczącego Rady Najwyższej. Trwa obława na zabójcę. „Najważniejsze, aby organy ścigania znalazły sprawcę i ustaliły wszystkie okoliczności. To kwestia bezpieczeństwa w kraju objętym wojną” – napisał mer Andrij Sadowy.

Informację o zastrzeleniu byłego przewodniczącego parlamentu potwierdził prezydent Wołodymyr Zełenski. „Minister spraw wewnętrznych Ihor Kłymenko i prokurator generalny Rusłan Krawczenko właśnie poinformowali o pierwszych znanych okolicznościach strasznego morderstwa we Lwowie. Andrij Parubij został zabity” – napisał Zełenski na platformie X.

Zapewnił, że morderca Andrija Parubija jest ścigany.

„W obwodzie lwowskim poszukiwany jest człowiek, który zastrzelił byłego przewodniczącego Rady Najwyższej Andrija Parubija. Zaangażowane są wszystkie służby” – powiedział szef lwowskiej administracji obwodowej Maksym Kozycki. Poinformował też, że Parubij zmarł przed przyjazdem karetki.

„Straszna wiadomość dla Lwowa o zabójstwie Andrija Parubija. Składam szczere kondolencje rodzinie i bliskim. Dziś najważniejsze jest, aby organy ścigania znalazły sprawcę i ustaliły wszystkie okoliczności. To kwestia bezpieczeństwa w kraju objętym wojną, gdzie nie ma miejsc całkowicie bezpiecznych” – napisał na Telegramie mer Lwowa Andrij Sadowy. „Obecnie mają działać i wypowiadać się wyłącznie organy ścigania” – dodał.

Вічна памʼять, Андрію Володимировичу.

Ви завжди залишалися патріотом України і зробили великий внесок у становлення нашої держави.



Мої найщиріші співчуття рідним та близьким.



Це глибока втрата для країни. Маємо якнайшвидше зʼясувати обставини загибелі та покарати усіх винних. pic.twitter.com/7DTnS4ACIt — Yulia Svyrydenko (@Svyrydenko_Y) August 30, 2025

Po zabójstwie premier Ukrainy Julia Swyrydenko napisała z kolei: „Wieczny odpoczynek, Andriju Wołodymyrowyczu. Zawsze byłeś patriotą i wniosłeś wielki wkład w budowę naszego państwa. Moje najszczersze kondolencje dla rodziny i bliskich. To głęboka strata dla kraju. Musimy jak najszybciej ustalić okoliczności śmierci i ukarać wszystkich winnych”.

Operacja Syrena

Na miejscu zabójstwa pracują służby i prokuratura. „Według wstępnych informacji, 30 sierpnia we Lwowie nieznany mężczyzna oddał kilka strzałów do polityka, w wyniku których Andrij Parubij zginął na miejscu. Sprawca uciekł, w mieście ogłoszono specjalną operację Syrena” - ogłosił Prokurator Generalny.

Według różnych relacji morderca Parubija podszywał się pod dostawcę jedzenia. Miał oddać osiem strzałów i schować broń do plecaka lub torby.

Na wiadomość o zabiciu Andrija Parubija zareagował polski minister spraw zagranicznych Radosław Sikorski. „Andrija Parubija poznałem jako komendanta Straży Majdanu, gdy jako ministrowie Trójkąta Weimarskiego negocjowaliśmy zakończenie masakry w 2014. Później pomógł Polsce ewakuować nasz konsulat z Sewastopola podczas rosyjskiego Anschlussu. Wiadomość o jego zabójstwie we Lwowie jest wstrząsająca. Przekazuję szczere wyrazy współczucia bliskim i całemu narodowi ukrańskiemu, który stracił jednego z najlepszych swoich synów” - napisał na X.

Andrij Wołodymyrowycz Parubij urodził się 31 stycznia 1971 r. w Czerwonogrodzie, był działaczem politycznym i samorządowym, deputowanym do parlamentu, a w latach 2016–2019 przewodniczącym Rady Najwyższej Ukrainy.

W latach 80. ubiegłego wieku działał w organizacjach antysowieckich. W 2004 r. brał udział w pomarańczowej rewolucji jako komendant Ukraińskiego Domu, a rok później stanął na czele ugrupowania Związek Ludowy „Ukraińcy!”, przekształconego w organizację społeczną.

Od listopada 2013 r. do lutego 2014 r. należał do przywódców antyrządowych protestów – był tzw. komendantem Euromajdanu i koordynatorem Samoobrony Majdanu, która m.in. ochraniała demonstrantów.