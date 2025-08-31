Już nie ma bezpiecznych miejsc. Parubij zawsze był czujny, wróg wybrał bezbłędnie

Śmierć Parubija dowodzi, że nie ma bezpiecznych miejsc, bo przecież Lwów wydawał się bezpieczny, odległy od działań wojennych, najbardziej ukraiński, jak to możliwe, i najbardziej antyrosyjski. Ale czy nie o to właśnie chodzi Kremlowi? Żeby zachwiać tę wiarę?

Jeśli wróg chciał uderzyć w symbol walki o niepodległość Ukrainy, to wybrał bezbłędnie. Andrij Parubij, deputowany i były przewodniczący Rady Najwyższej, patriota, zginął od kul zamachowca. Zginął we Lwowie i to ma dodatkowy tragiczny wydźwięk: bo to był jego, Parubija, Lwów. Tu się czuł u siebie, bezpieczny i niezagrożony.

Andrij Parubij: przeciw wpływom Rosji

Urodził się w Czerwonogrodzie, dzisiejszym Szeptyckim. We Lwowie ukończył historię na Uniwersytecie Iwana Franki, był niepodległościowcem i zdecydowanym przeciwnikiem rosyjskich i sowieckich wpływów. Wszedł i zaangażował się w politykę już z końcem lat 80.

W 1991 r. wspólnie z Ołehem Tiahnybokiem zakładał Socjal – Narodową Partię Ukrainy, późniejszą prawicową Swobodę. Czy był nacjonalistą? Był wolnościowcem i antykomunistą. Widział zagrożenie płynące z Moskwy, był przekonany, że do walki z Rosją o wolną Ukrainę musi dojść, nieodwołalnie. Może to domowa tradycja, bo ojciec w młodości trafił na Syberię.

Takie przekonanie, że o wolność przyjdzie jeszcze walczyć z Rosją, było obecne jedynie w zachodniej części kraju. Kijów nie myślał w tę stronę, a wschód tym bardziej. Ukraińskość nie była pierwszą wartością, podobnie język ukraiński.

Parubij zaczynał od Rady Regionalnej Obwodu Lwowskiego, później była Rada Miejska we Lwowie.