Marek Ostrowski
2 września 2025
Świat

Przed wizytą w Białym Domu. Złe duchy w otoczeniu Nawrockiego, uda mu się z Trumpem?

2 września 2025
Prezydent Karol Nawrocki Prezydent Karol Nawrocki Mikołaj Bujak/KPRP / mat. pr.
W otoczeniu Nawrockiego są złe duchy, które wspomagają go w burzeniu jakiejś harmonii w polskiej polityce zagranicznej. Starają się zapunktować (u kogo?) na TikTokach i okienkach telewizyjnych w codziennej walce narracyjnej z rządem.

Piszę to i przed rozmowami ministra Radosława Sikorskiego z amerykańskim sekretarzem stanu Marco Rubio, i przed wizytą Karola Nawrockiego w Białym Domu. To bardzo dobrze, że naszego prezydenta przyjmują wcześnie w Waszyngtonie, ale źle, że jego doradcy ujawniają i lekceważą rządowe rekomendacje, osłabiając prestiż rady ministrów. Oczywiście rywalizacja doradców Nawrockiego, takie ich kogucenie w stosunku do rządu, to didaskalia, a nie meritum polityki, jednak z pewnością te zachowania nie budują autorytetu naszego kraju na arenie międzynarodowej.

Dzisiejszą scenę w Waszyngtonie przedstawił niespełna dobę temu amerykański sekretarz skarbu USA Scott Bessent. W wypowiedzi dla telewizji Fox przypomniał, że Putin po „historycznym spotkaniu” na Alasce nasilił bombardowania Ukrainy, czyli zrobił coś odwrotnego od tego, co zapowiadał. W tej sytuacji – powiedział Bessent – Trump wobec Putina „ma wszystkie opcje na stole”. Zaznaczył też, że będą one szczegółowo analizowane w tym tygodniu, a więc również podczas wizyty Nawrockiego w Białym Domu. Co to znaczy wszystkie opcje? Dodaję od siebie: nasilenie sankcji wobec Rosji i zwiększenie pomocy dla Ukrainy, ale przecież równie dobrze – kontynuowanie dotychczasowej polityki, czyli lepsze traktowanie agresora niż ofiary.

Złe duchy w otoczeniu Nawrockiego

Teraz o tych nieprzyjemnych didaskaliach. Z jednej strony, mimo że Nawrocki jest żółtodziobem w polityce, możliwe, iż w nim i w jego otoczeniu kiełkuje myśl, że należałoby politykę prowadzić „po bożemu”: prezydent dokładnie uzgadnia z rządem swoje działania wobec ekipy Trumpa, nasz rząd wspomaga go w tych działaniach, a jednocześnie prezydent pozostawia politykę europejską koalicji, a także nie przeszkadza i nie krytykuje jej poczynań w procesie legislacyjnym w Unii Europejskiej. Taki byłby ideał, ale czy wykonalny?

W otoczeniu Nawrockiego są złe duchy, które wspomagają go w burzeniu jakiejś harmonii w polskiej polityce zagranicznej. Starają się zapunktować (u kogo?) na TikTokach i okienkach telewizyjnych w codziennej walce narracyjnej z rządem. Jeszcze dodatkowy prztyczek dla rządu, żeby nikt z jego reprezentantów nie uczestniczył w rozmowach delegacji z Amerykanami. „To dziecinada po prostu” – mówi jeden z najbardziej doświadczonych polskich dyplomatów Jan Truszczyński. Trudno to komentować, gdyż takie rzeczy normalnie w dyplomacji się nie dzieją. A ta dziecinada jest dostępna opinii publicznej tym bardziej, że kiedy niewiele wiadomo o prawdziwej treści polityki i decyzji – ludzie się koncentrują na zewnętrznych znamionach konfliktu i podsycania go wciąż na nowo. Stąd Polska – co widać chyba gołym okiem – mniej się liczy na arenie międzynarodowej niż w pierwszej połowie tego roku. Nasi partnerzy europejscy przecież ten spektakl widzą i sami mogą oceniać, czy jako podmiot polityki jesteśmy silniejsi czy słabsi. I to mimo tego silnego ideologicznego związku między Trumpem a jego polskim protegowanym.

Czytaj też: Bój o Starlink i pomoc dla Ukrainy. Nawrocki zaraz włączy zegar. Skutki dla Polski będą groźne

Czy Trump podstawi nogę?

Teraz do meritum. Czy Nawrocki da sobie radę w rozmowie z Trumpem? Amerykański prezydent nie ma żadnego powodu, by mu podstawić nogę, jak to uczynił podczas słynnej wizyty Zełenskiego. Odwrotnie – może go publicznie wesprzeć wizerunkowo. I polski komentator powinien go przed wizytą wesprzeć. Ale to tylko sprawy wizerunkowe i ulotne. Przecież liczy się naprawdę tylko meritum. A w tym może Nawrocki coś tam wyszarpie, wyjaśni, do czegoś namówi Trumpa – w świetle oceny sytuacji, którą przedstawił – jak wyżej opisałem – Scott Bessent.

No bo interesy Polski są oczywiste. Po pierwsze – uruchomić jakąś akcję zbiorową, amerykańską i sojuszniczą, europejską wobec Rosji. Po drugie – uzyskać konkretne wsparcie Ukrainy amerykańską bronią, niechby i za pieniądze europejskie, oraz potwierdzenie go konkretnymi dostawami. I po trzecie – zadbać na przyszłość o możliwie pełną obecność wojsk amerykańskich w Europie jako zapewnienie o trwałości NATO i amerykańskich gwarancji naszego bezpieczeństwa wobec agresywnej postawy Rosji. Może nawet o wzmocnienie tej obecności amerykańskiej w Polsce.

Gdyby choćby drobne cząstki tych trzech życzeń zostały zrealizowane po rozmowach Nawrockiego w Białym Domu, klaskałbym mu i nie przypominał nawet owych zawstydzających didaskaliów. „Byłby to dowód, że Nawrocki wczytał się w rekomendacje rządowe i coś załatwił” – mówi Truszczyński.

Czytaj też: Ukraina nie dała się pokonać, Rosja nie zwyciężyła, ale wygrywa. Co dalej z tą wojną?

Kibicujemy i ostrzegamy

Obawiam się jednak, że nasz prezydent – a zwłaszcza jego otoczenie – przecenia swoje możliwości. Przecież chodzi o kogoś, kto nie miał do czynienia z polityką zagraniczną, nie negocjował żadnych umów politycznych czy handlowych poza granicami Polski, nie zarządzał żadną częścią aparatu państwowego, nie miał kontaktu z problematyką wojskową, choćby jako żołnierz rezerwy, co w kontaktach z amerykańskimi notablami oraz tuzami amerykańskiego sztabu generalnego musi razić. A powoływanie się na wpływy czy przyjaźnie u Trumpa czy z Trumpem jest bardzo ryzykowne. Nie tacy przyjaciele niemal z dnia na dzień tracili pozycję i sympatię, wspomnijmy choćby karierę Elona Muska. Przedstawiciele państw nie mniej ważnych niż Polska składali już wizyty w Białym Domu za obecnej Trumpa kadencji, np. premier Japonii, prezydent Korei Południowej, prezydent Republiki Południowej Afryki. Z bardzo różnym powodzeniem.

Jak zdoła Nawrocki tę rozmowę przeprowadzić? Czy zdoła Trumpa wprowadzić w dobry, przychylny dla Polski nastrój? Łaskawy dla Ukrainy? A przede wszystkim – zaczynając od oceny Scotta Bessenta – skłonić do bardziej zdecydowanej reakcji na rosyjską agresję? Powtarzam: oczywiście kibicujemy Nawrockiemu, ale też ostrzegamy przed pisowską tromtadracją.

Marek Ostrowski

Marek Ostrowski

Komentator i publicysta, wieloletni szef działu zagranicznego. Prawnik z wykształcenia. Pracował w Wielkiej Brytanii, Francji, Szwajcarii i Rosji. Autor książek, m.in. „Co nas obchodzi świat. Ściągawka na czas chaosu” oraz „Teatr sprawiedliwości. Aktorzy i kulisy”.
