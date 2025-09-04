Rosyjska dezinformacja służy bardzo konkretnym celom. Okazuje się, że można w ten sposób bardzo dużo osiągnąć, a nawet doprowadzić konkretne państwo na skraj upadku.

Na szczęście sama zapowiedź sankcji wtórnych spowodowała, że Rosja zaczęła oferować Indiom ropę taniej (zniżka opiewa na 3–4 dol. na baryłce). To właściwie największa szansa Ukrainy: upadek Rosji. Oczywiście kryzys gospodarczy będzie się pogłębiał stopniowo, poziom życia spadał, przemysł miał coraz większe trudności z pozyskaniem siły roboczej i komponentów, nagłego runięcia nie będzie. Mimo to jest nadzieja, że Rosja nie będzie w stanie kontynuować wojny.

Rosyjska 106. Tulska Dywizja Powietrzno-Desantowa Gwardii i czeczeński Pułk Specnazu „Achmat” prowadzą ataki na granicy obwodów kurskiego i sumskiego. Ukraińcy kontratakują, trzymając wroga na dystans, więc większych zmian linii frontu tu nie ma. Dalej na wschód, w północnej części obwodu charkowskiego, ukraińskie wojska doszły do rzeki Wowcza pod Wołczańskiem. Nie wiadomo, czy panują nad całą południową stroną miasta, ale wszystko na to wskazuje.

Niestety Rosjanie znów posunęli się w rejonie wsi Myrowe. Powoli obchodzą Kupiańsk, starając się wyjść na jego zachodnią stronę. Stworzą tu sporą strefę śmierci, by zadawać obrońcom straty i komplikować zaopatrzenie.

Dalej na południe rosyjskie natarcia pod Borową nie przyniosły powodzenia, a pod Łymaniem kontratakujące wojska ukraińskie odzyskały część terenów. Przy samym Dońcu trwają zacięte walki w Lesie Sieriebranskim (na zachód od osiedla miejskiego Kreminna). Walczy tu 144. Jelnińska Dywizja Zmechanizowana Gwardii z 20. Armii Gwardii Moskiewskiego OW.

Działania w rejonie Czasiw Jaru przeniosły się bardziej na zachód. Rosjanie nacierają pod miejscowością Wołodymyriwka, tworząc kleszcze dwustronnego oskrzydlenia Konstantyniwki. Konstantyniwka leży na osi ważnej szosy wiodącej do Kramatorska, Słowiańska i Iziumu. Rosjanie zaciskają ten pierścień, a południowe kleszcze oskrzydlenia leżą na zachód od Torećka.