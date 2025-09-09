Przejdź do treści
Świat

Tu, gdzie stał Bóg

Podróże z „Polityką”. Jerozolima: tu, gdzie stał Bóg. W tym mieście dosłownie nie uciekniesz od przeszłości

Widok na Ścianę Płaczu, dla Żydów najświętsze miejsce na świecie. Na Wzgórze Świątynne, gdzie znajduje się święte miejsce dla muzułmanów – Kopuła na Skale z charakterystycznym złotym zwieńczeniem, niemuzułmanie mogą się dostać jedynie przez drewniany most. Widok na Ścianę Płaczu, dla Żydów najświętsze miejsce na świecie. Na Wzgórze Świątynne, gdzie znajduje się święte miejsce dla muzułmanów – Kopuła na Skale z charakterystycznym złotym zwieńczeniem, niemuzułmanie mogą się dostać jedynie przez drewniany most. Getty Images
Mimo wojny Jerozolima wciąż przyciąga turystów i wyznawców trzech religii, co jest zarówno jej siłą, jak i przekleństwem. A czasem chorobą.

Pierwsze, co rzuca się w oczy, to kolor. Z okien pociągu, który w zaledwie 25 minut dojeżdża z lotniska pod Tel Awiwem, barwy jerozolimskich wzgórz zlewają się z zabudową miasta. Tu każdy dom, każda ściana, każda ulica zbudowane są z tego samego surowca: słynnego kamienia jerozolimskiego o ciepłym miodowym odcieniu. W świetle wschodzącego słońca przybiera on różowy kolor, w ciągu dnia przechodzi niemal w biel, o zmierzchu mieni się czerwienią.

„Jerozolima była niegdyś uważana za środek świata, a dzisiaj jest to bardziej prawdziwe niż kiedykolwiek: miasto jest widownią walk pomiędzy religiami abrahamowymi, świątynią zyskującego coraz większe wpływy chrześcijańskiego, żydowskiego i islamskiego fundamentalizmu, strategicznym polem bitwy ścierających się cywilizacji, linią frontu pomiędzy ateizmem a wiarą, ośrodkiem wiecznej fascynacji, przedmiotem nieprawdopodobnych teorii spiskowych i internetowego mitotwórstwa oraz jasno oświetloną sceną dla kamer filmowych z całego świata w epoce 24-godzinnych serwisów informacyjnych” – pisze w biografii miasta Simon Sebag Montefiore.

Święte kamienie

Każde miejsce ma tu swoją skomplikowaną przeszłość i kilka wersji prawdy. Choćby ten kamień. To różne odmiany wapienia, w tym słynny meleke, królewski, który służył do wznoszenia reprezentacyjnych budowli. Aby mu się bliżej przyjrzeć, trzeba pójść wzdłuż murów okalających Stare Miasto, między Bramą Damasceńską i Bramą Heroda. Jest tam niepozorne wejście do szerokiej na 100 m i długiej na 200 jaskini Sedekiasza, zwanej też kamieniołomem Salomona.

Polityka 37.2025 (3531) z dnia 09.09.2025; Świat; s. 56
Oryginalny tytuł tekstu: "Tu, gdzie stał Bóg"
Agnieszka Zagner

Absolwentka nauk politycznych Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. W „Polityce” od 1999 r., początkowo w dziale politycznym, dziś redaktorka serwisu Polityka.pl, gdzie odpowiada za sprawy międzynarodowe. Autorka bloga Orient Express poświęconego sprawom Bliskiego Wschodu. Jej wywiady, reportaże i analizy dotyczą głównie konfliktu izraelsko-palestyńskiego, a także skutków wojen w regionie. Jej rozmówcami są znani politycy i eksperci, ale i zwykli ludzie żyjący w strefach ogarniętych konfliktem. W przeszłości współpracowała ze „Słowem Żydowskim”. Prywatnie miłośniczka kotów i dobrych filmów. Zwłaszcza o kotach.
