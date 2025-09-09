Chiny i Rosja się nie pokłócą. To niedobrze dla Polski. Drugie mocarstwo świata wspiera naszego wroga

Prof. Michał Lubina, znawca stosunków rosyjsko-chińskich, o wspólnym froncie przeciw Ameryce. I o pekińskiej wielkiej paradzie wojskowej.

ŁUKASZ WÓJCIK: – Wygląda na to, że straciliśmy Indie i Rosję na rzecz Chin – powiedział Donald Trump na zakończenie ubiegłego tygodnia, w którym liderzy tych azjatyckich potęg spotkali się w Chinach, a potem Xi Jinping odebrał wielką defiladę w Pekinie.

MICHAŁ LUBINA: – Rosję Waszyngton stracił już dawno, gdzieś na przełomie 2011 i 2012 r. Wtedy rosyjskie elity zdecydowały o tym, aby zakończyć reset ze Stanami Zjednoczonymi i mocno zbliżyć się do Chin. Wydaje się, że Trump próbował Rosję przyciągnąć z powrotem, ale bez rezultatu.

A Indie?

Tu jest inaczej. Myślę, że mimo obecnych napięć związanych m.in. z amerykańskimi cłami Indie są nadal bliżej Waszyngtonu niż Pekinu. Narendra Modi w zeszłym tygodniu pojechał do Chin, aby demonstracyjnie naprawiać dwustronne relacje, ale to są zagrywki taktyczne – strategicznie Indie i Chiny pozostaną rywalami. I, oczywiście, mogą przechodzić okresy odprężenia, czego jesteśmy świadkami. Natomiast długofalowo dzieli je zbyt wiele. Tym bardziej że kryzys w relacjach z Amerykanami może się okazać przejściowy, w sprawie ceł nadal toczą się rozmowy.

Czy ten ostatni tydzień był zatem przełomowy z punktu widzenia globalnych ambicji Chin?

Oba jego wydarzenia – szczyt Szanghajskiej Organizacji Współpracy w Tiencinie, a potem parada wojskowa w Pekinie – to były bardzo sprawne chińskie zagrywki piarowe, Chińczycy „potrafią grać w szczyty”. Rozumieją rolę takiej celebry, wiedzą, jak pompować balonik. I wykorzystali te dwie okazje, co było w sumie do przewidzenia.

Zatrzymajmy się przy Szanghajskiej Organizacji Współpracy (SZOW). Chińczycy potrafią też wykorzystywać formaty, które przez lata były uśpione, do celów bieżących.