Światowe media o rosyjskich dronach. „Polska pokazuje, jak stawić czoła niedźwiedziowi”

Wtargnięcie rosyjskich dronów do Polski zelektryzowało światową prasę. Przez cały dzień informacje podawane przez międzynarodowe agencje trafiały na strony główne serwisów internetowych oraz do wydań specjalnych programów telewizyjnych i radiowych. Stawały się też tematem równolegle nagrywanych podcastów. Wcześnie rano 10 września do polskich redakcji zaczęli zwracać się zagraniczni dziennikarze, którzy chcieli rozpoznać powagę sytuacji. Szukali też kontaktu do osób, które zostały bezpośrednio dotknięte upadkiem dronów lub ich szczątków.

W opisie incydentów powołano się m.in. na informację premiera Donalda Tuska przekazaną w Sejmie. Wspominano o zamkniętych lotniskach. I z jakiegoś powodu uznano za ważne wskazywanie miejscowości, obok których spadły maszyny. Stąd globalną karierę robiła Czosnówka, Krzywowierzba-Kolonia, Wohyń czy Czyżów, których nazwy mogły być wyzwaniem dla odbiorców.

Trump coraz bardziej sfrustrowany

Dużym wyzwaniem było też rozszyfrowanie najważniejszej reakcji na atak. Prezydent Stanów Zjednoczonych Donald Trump we wpisie internetowym stwierdził: „Co z Rosją naruszającą przestrzeń powietrzną Polski dronami?”. Przy czym bardziej zastanawiająca, bo wieloznaczna, jest druga część wpisu: „Here we go!”. Trump nie uściślił, co rozumie przez sformułowanie, które w zależności od kontekstu może wyrażać szeroki wachlarz emocji, od lekkiej irytacji po entuzjazm, a także być wskazaniem, ostrzeżeniem lub zachętą do jakiegoś przedsięwzięcia.

Intencje Trumpa dopowiadali korespondenci z Białego Domu. Pracujący dla BBC Bernd Debusmann w tak krótkim wpisie dostrzegł „narastającą frustrację” wynikającą z zachowania prezydenta Rosji Władimira Putina, niewidocznych postępów procesu pokojowego nad Dnieprem, w tym braku spotkania Trumpa z Putinem i prezydentem Ukrainy Wołodymyrem Zełenskim oraz tym, że „wojna wcale nie wydaje się bliższa zakończenia niż przed spotkaniem na Alasce”. Debusmann zwraca uwagę, że kilka dni przed wtargnięciem dronów Trump „nie po raz pierwszy groził zaostrzeniem środków wobec Rosji i oświadczył, że jest gotowy przejść do »drugiej fazy« sankcji”. Te są od dawna oczekiwane i – zauważa Debusmann – wiele osób będzie teraz obserwować, czy może to drony staną się pretekstem do ich nałożenia.

O co chodzi Putinowi?

Więcej samodyscypliny zachował sekretarz generalny NATO. Mark Rutte potępił naruszenie polskiej przestrzeni powietrznej przez Rosję, uznał je za „nieodpowiedzialne zachowanie”. Premier Wielkiej Brytanii Keir Starmer mówił o „barbarzyńskim ataku na Ukrainę” oraz „rażącym i bezprecedensowym naruszeniem przestrzeni powietrznej Polski i NATO przez rosyjskie drony”. Premier Kanady Mark Carney stwierdził, że rosyjskie drony nad Polską wskazują, że Putin „całkowicie lekceważy drogę pokoju”.

Ciężar przewidzenia kolejnych etapów, w tym odpowiedzi na pytanie, „czy Putin zaostrza swoją wojnę z Europą”, wziął na siebie waszyngtoński think tank Atlantic Council. O komentarze zwrócił się do grupy ekspertów, ich objaśnienia opatrzył obserwacją, że „wojny zazwyczaj eskalują na jeden z dwóch sposobów – celowo lub przypadkowo”. Wśród zapytanych znalazł się Daniel Fried, były ambasador Stanów Zjednoczonych, który sądzi, że „grożąc rozszerzeniem konfliktu na Polskę, Rosja zabiega o akceptację Zachodu dla swoich roszczeń do dominacji nad Ukrainą. Jednak oddanie Putinowi dominacji nad Ukrainą byłoby jedynie preludium do rozszerzenia rosyjskiej dominacji na Zachód”. Może być i tak – uważa Fried – że „Rosja może przesadzić”. Jeśli zachodni sojusznicy będą działać z determinacją, to „Putin może ponieść porażkę, jest wręcz prawdopodobne, że poniesie porażkę”. Warunkiem koniecznym jest jednak stawienie oporu przez Zachód.

Polska vs. niedźwiedź

Portal Politico jako jeden z nielicznych zwrócił uwagę na chwilowe zakopanie podziałów politycznych. Bo nic nie dopinguje do tego lepiej niż „niebezpieczeństwo wojny z historycznym wrogiem”. Con Coughlin, komentator brytyjskiego konserwatywnego dziennika „The Telegraph”, opublikował tekst zatytułowany: „Polska pokazuje słabej Europie, jak stawić czoła rosyjskiemu niedźwiedziowi”. Wysłane umyślnie rosyjskie drony powinny być lekcją do poważnego traktowania przez Europę jej zobowiązań obronnych. To najpoważniejsza konfrontacja NATO z Putinem od rozpoczęcia wojny w Ukrainie, a Polska wysuwa się na czoło w ponoszeniu wydatków i wysiłków na zbrojenia, utrzymanie wojska i budowę jego rezerw.

Rosja poczuła się w obowiązku, by wytłumaczyć się z „incydentu dronowego” – przede wszystkim przed państwami, które jej dobrze życzą lub nie widzą w niej zagrożenia. Powinny się czuć uspokojone oświadczeniem rosyjskiego wojska, że Polska nie przedstawiła przekonujących dowodów. I to nie Polska była celem ataku. „Te konkretne fakty całkowicie obalają mity, które po raz kolejny rozpowszechnia Polska, by jeszcze bardziej zaostrzyć kryzys w Ukrainie”, podsumowało rosyjskie MSZ.

Pewne zaniepokojenie rozwojem wypadków, w tym zamknięciem przez Polskę granicy z Białorusią, wyraził rząd chiński. Biorąc pod uwagę stan stosunków Polski z Rosją, oświadczenie rzecznika MSZ w Pekinie brzmi trochę humorystycznie: „Mamy nadzieję, że strony sporu będą w stanie właściwie rozwiązać go poprzez dialog i konsultacje”. Przy czym Chińczyków w pierwszej kolejności obchodzi przyszłotygodniowa wizyta ministra spraw zagranicznych Wanga Yi w kilku państwach europejskich, w tym w Polsce, oraz zaburzenie w ruchu pociągów towarowych do Europy, które pozostaje „sztandarowym projektem współpracy Chin i Polski oraz Chin i Unii Europejskiej”.