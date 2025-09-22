Przejdź do treści
Michał R. Wiśniewski
22 września 2025
Świat

Pogrzeb Charliego Kirka: spektakl i wiec. Komu Trump wypowiedział wojnę?

22 września 2025
Donald Trump i Erika Kirk, 21 września 2025 r. Donald Trump i Erika Kirk, 21 września 2025 r. Daniel Cole / Reuters / Forum
Za życia Charlie Kirk był influencerem specjalizującym się w trollowaniu studentów – po śmierci został beatyfikowany przez kult MAGA Donalda Trumpa.

W powieści s.f. „Mówca umarłych” mormońskiego pisarza Orsona Scotta Carda pojawia się tytułowa instytucja człowieka, który bada życie zmarłego i na pogrzebie mówi o nim – i w jego imieniu – całą prawdę. Jest to proces bolesny, bo ujawnia kłamstwa i sekrety dotyczące ludzi wciąż żyjących. Angielski tytuł „Speaker for the Dead” został poetycko przełożony przez Piotra W. Cholewę, ale można odczytać również bardziej dosłownie i przyziemnie, jako „Rzecznik umarłych”.

Na pożegnaniu Charliego Kirka nie wystąpił żaden mówca umarłych, ale grupa piarowców. Za życia był influencerem specjalizującym się w trollowaniu studentów – po śmierci został beatyfikowany przez kult MAGA Donalda Trumpa. Męczennik, który zginął za „wolność słowa” i „konserwatywne wartości”.

Większy niż Taylor Swift

Pogrzeb zaplanowano jako wielki spektakl, który miał przyćmić koncerty Taylor Swift. „Wczoraj wieczorem Erika [Kirk] dała nam konkretne wskazówki: »Chcę, żeby to wyglądało tak, że koncert Taylor Swift wypadnie przy tym blado«. Jako swiftie wiem, co to oznacza i jakie wyzwanie przed nami stoi. Kupujcie bilety lotnicze. Ruszamy” – napisała na platformie X współpracowniczka założonej przez Kirka organizacji Turning Point USA, podając dalej wpis: „Dołącz do nas, aby uczcić niezwykłe życie i trwałe dziedzictwo Charliego Kirka, amerykańskiej legendy. W niedzielę rano 21 września na stadionie State Farm, siedzibie Arizona Cardinals, w Glendale w stanie Arizona”.

Zjawiło się 200 tys.

Pisarz, publicysta, specjalizuje się w kulturze popularnej i cyfrowej oraz współczesnych obyczajach. Nominowany do Nagrody Conrada za debiut roku. Autor powieści „Jetlag” (2014), „God Hates Poland” (2015) i „Hello World” (2017) oraz książek „Wszyscy jesteśmy cyborgami. Jak internet zmienił Polskę” (2019), „Zabójcze aplikacje. Jak smartfony zmieniły nasz świat” (2021) i „Zakaz gry w piłkę. Jak Polacy nienawidzą dzieci” (2024). Współpracuje z „Polityką”, „Dwutygodnikiem” i „Mint Magazine”. Publikował m.in. w „Gazecie Wyborczej”, „Nowej Fantastyce” i magazynie „Znak”. Były redaktor naczelny magazynu „Kawaii”. Strona domowa: jetlag.com.pl.
