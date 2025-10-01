We wtorek odbyło się ważne spotkanie szefa Departamentu Wojny Pete’a Hegsetha z niemal wszystkimi amerykańskimi generałami i z udziałem prezydenta Donalda Trumpa. Nie przedstawiano jednak założeń nowej Strategii Bezpieczeństwa Narodowego, która właśnie jest opracowywana.

Spory pożar wybuchł z powodu ukraińskiego ataku. Trafiono rosyjską stację pomp Suchodolnaja na rurociągu zaopatrującym porty Morza Czarnego w ropę naftową na eksport. Nie wygląda na to, by szybko wróciła ona do działania. Dla Rosji oznacza to kolejne straty.

Po ataku ukraińskich dronów pali się też kolejna rosyjska rafineria – Słаwnieft’-Jarosławnieftieorgsintez, znana też jako „Sławnieft’-JANOS” w mieście Jarosław na północny zachód od Moskwy, sporo ponad tysiąc kilometrów od granic Ukrainy. Rafineria produkuje benzynę, paliwo diesel Euro-5, naftę lotniczą do silników odrzutowych i turbinowych, oleje do smarowania i bituminy do produkcji asfaltu. Pożar jest dość intensywny, płonie kolumna rektyfikacyjna WT-6 o wydajności 124 tys. baryłek ropy dziennie, a gubernator Obwodu Jarosławskiego wygłosił oświadczenie, że „pożar ma charakter techniczny”.

Statystyki ataków rosyjskich na Ukrainę we wrześniu br. mówią, że odpalono 5636 dronów rodziny Shahed (Gerań, Gerbera, Garpija). Według oficjalnych danych ukraińskich zestrzelono 4895 tych aparatów, zaś 741 trafiło w różne cele. W kategorii „zestrzelono” Ukraińcy liczą zarówno te, które zostały faktycznie zestrzelone, jak i te, których pracę zakłócono lub je zdefektowano.

Wołodymyr Z. w obronie własnego państwa

Przypomnijmy, że 26 września 2022 r., ponad siedem miesięcy od agresji Rosji na Ukrainę, na dnie Morza Bałtyckiego (na głębokości około 80 m) doszło do eksplozji, która zniszczyła trzy z czterech nitek rurociągu Nord Stream 2. Według niemieckich służb winny sabotażu jest Wołodymyr Z., który mieszka w Polsce z żoną i dziećmi. Od lat prowadzi firmę budowlaną w Pruszkowie. Nasze służby szukały go na pół gwizdka, bo zerwanie związków niemiecko-rosyjskich i uzależnienia energetycznego leży w żywotnym polskim interesie.