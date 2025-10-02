Przejdź do treści
Michał Fiszer, współpr. Jacek Fiszer
2 października 2025
Świat

1317. dzień wojny. Kolejne rosyjskie incydenty w Polsce. A co potem? Coraz większy strach

Rosja dostrzega to, że Polska jest adwokatem powstrzymania jej w Ukrainie, zanim zaatakuje kolejne państwa. Ocenia się, że głos Polski jest w Europie słyszany i słuchany, a zatem Polacy mogą zepsuć rosyjskie plany. Rosja dostrzega to, że Polska jest adwokatem powstrzymania jej w Ukrainie, zanim zaatakuje kolejne państwa. Ocenia się, że głos Polski jest w Europie słyszany i słuchany, a zatem Polacy mogą zepsuć rosyjskie plany. Shutterstock
Rosjanie konsekwentnie prowadzą hybrydowe działania przeciwko Polsce zmierzające do destabilizacji naszego państwa. Celem bliższym jest zniechęcenie naszego społeczeństwa do pomocy Ukrainie. Celem dalszym – przygotowanie do inwazji. Nie ułatwiajmy im tego.
Lech Mazurczyk

Francja zdecydowała się na odważny krok: jej grupa abordażowa sił specjalnych zajęła duży tankowiec „Puszpa” (alternatywnie noszący nazwy „Boracay”, „Kiwala”, „Varuna” i „P. Fos” – w zależności od potrzeb). Oficjalnie statek działa pod banderą Beninu, ale flaga ta jest określana jako „fałszywa”. Oczywiście jest niemal pewne, że statek należy do rosyjskiej floty cieni. 20 września wypłynął z Primorska, wioząc 115 tys. ton ropy naftowej; obecnie statek jest objęty dochodzeniem w związku z naruszeniem prawa żeglugowego w związku z naruszeniem prawa żeglugowego. Podejrzewa się, że drony właśnie z tego statku zostały wypuszczone w duńską przestrzeń powietrzną.

Rosjanie intensyfikują działania przeciwko ukraińskiej infrastrukturze energetycznej. Wczoraj zaatakowano podstację elektryczną w Sławuczy w Obwodzie Kijowskim, gdzie dociera prąd o wysokim napięciu 330 kV i 110 kV. W ostatnim okresie atakowano dronami i pociskami manewrującymi podobne obiekty w rejonie Odessy, Konotopu, Nosowka i Niżyna.

Ukraina nie pozostaje dłużna – jej drony uderzają w rosyjskie rafinerie i inne instalacje naftowe. Od stycznia dokonano znacznych zniszczeń w 21 z 38 największych rosyjskich rafineriach. Możliwości w zakresie produkcji oleju napędowego (Diesla) i benzyny znacznie spadły, co już jest odczuwalne w wielu rejonach Rosji. Paliwo jest gdzieniegdzie reglamentowane, a ceny szybują w górę.

Wojna robotów w Ukrainie już się toczy. Coraz szerzej stosowane są maszyny lądowe do różnych zadań: prowadzenia ostrzałów z karabinów maszynowych i granatników, minowania i rozminowywania, ewakuacji rannych z pola walki, rozpoznania, zaopatrywania wojsk na pierwszej linii. A teraz pojawił się film, na którym można zobaczyć ukraińskie latające bezpilotowce uderzeniowe klasy FPV niszczące dwa rosyjskie naziemne bojowe pojazdy bezzałogowe.

Mjr rez. dr inż. pil. Michał Fiszer. Były pilot wojskowy i instruktor na samolotach naddźwiękowych Su-22, wykładowca Collegium Civitas, publicysta wojskowej prasy specjalistycznej (Zespół Badań i Analiz Militarnych), uczestnik misji pokojowych ONZ: UNPROFOR w byłej Jugosławii i UNIKOM w Iraku i Kuwejcie, absolwent Wyższej Oficerskiej Szkoły Lotniczej w Dęblinie, Uniwersytetu Warszawskiego i Akademii Obrony Narodowej, modelarz amator, entuzjasta kolei.

Jacek Fiszer – niezależny analityk, publicysta Zespołu Badań i Analiz Militarnych, znawca techniki wojskowej i współczesnych konfliktów zbrojnych, interesujący się też energetyką jądrową i transportem szynowym, z którym jest związany zawodowo. Prywatnie syn Michała Fiszera.
