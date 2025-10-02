Rosjanie konsekwentnie prowadzą hybrydowe działania przeciwko Polsce zmierzające do destabilizacji naszego państwa. Celem bliższym jest zniechęcenie naszego społeczeństwa do pomocy Ukrainie. Celem dalszym – przygotowanie do inwazji. Nie ułatwiajmy im tego.

Francja zdecydowała się na odważny krok: jej grupa abordażowa sił specjalnych zajęła duży tankowiec „Puszpa” (alternatywnie noszący nazwy „Boracay”, „Kiwala”, „Varuna” i „P. Fos” – w zależności od potrzeb). Oficjalnie statek działa pod banderą Beninu, ale flaga ta jest określana jako „fałszywa”. Oczywiście jest niemal pewne, że statek należy do rosyjskiej floty cieni. 20 września wypłynął z Primorska, wioząc 115 tys. ton ropy naftowej; obecnie statek jest objęty dochodzeniem w związku z naruszeniem prawa żeglugowego w związku z naruszeniem prawa żeglugowego. Podejrzewa się, że drony właśnie z tego statku zostały wypuszczone w duńską przestrzeń powietrzną.

Rosjanie intensyfikują działania przeciwko ukraińskiej infrastrukturze energetycznej. Wczoraj zaatakowano podstację elektryczną w Sławuczy w Obwodzie Kijowskim, gdzie dociera prąd o wysokim napięciu 330 kV i 110 kV. W ostatnim okresie atakowano dronami i pociskami manewrującymi podobne obiekty w rejonie Odessy, Konotopu, Nosowka i Niżyna.

Ukraina nie pozostaje dłużna – jej drony uderzają w rosyjskie rafinerie i inne instalacje naftowe. Od stycznia dokonano znacznych zniszczeń w 21 z 38 największych rosyjskich rafineriach. Możliwości w zakresie produkcji oleju napędowego (Diesla) i benzyny znacznie spadły, co już jest odczuwalne w wielu rejonach Rosji. Paliwo jest gdzieniegdzie reglamentowane, a ceny szybują w górę.

Wojna robotów w Ukrainie już się toczy. Coraz szerzej stosowane są maszyny lądowe do różnych zadań: prowadzenia ostrzałów z karabinów maszynowych i granatników, minowania i rozminowywania, ewakuacji rannych z pola walki, rozpoznania, zaopatrywania wojsk na pierwszej linii. A teraz pojawił się film, na którym można zobaczyć ukraińskie latające bezpilotowce uderzeniowe klasy FPV niszczące dwa rosyjskie naziemne bojowe pojazdy bezzałogowe.