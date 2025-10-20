Naiwność amerykańskiej administracji na tym polu jest porażająca. W Waszyngtonie nikt nie widzi, że Rosja ponownie podjęła wielkie dzieło zbudowania mocarstwa poprzez podboje. Nie pierwszy raz w swojej historii.

Amerykanie szykują się do zawarcia umowy z Białorusią. Dzięki niej Białoruś ma wypuścić wszystkich więźniów politycznych oraz uszczelnić granice z państwami Unii Europejskiej. Ma też ponownie zostać otwarta ambasada amerykańska w Mińsku. W zamian za to Amerykanie zniosą sankcje wobec Białorusi, poprą nawiązanie współpracy Białorusi z Międzynarodowym Funduszem Walutowym i pomogą Łukaszence w wynegocjowaniu zniesienia europejskich sankcji.

Moskwa zaakceptowała to porozumienie i już zaciera ręce. Jeśli nie będzie mogła czegoś kupić, to kupi to dla niej Białoruś, i w ten sposób ominie sankcje. Jeśli Moskwa nie będzie mogła czegoś wyeksportować, jako pośrednik znowu wystąpi Białoruś. Jako państwo w pełni zależne Białoruś nie przeciwstawi się Rosji ani nie będzie nadmiernie zarabiać na pośrednictwie. Być może pomoże też w transakcjach walutowych.

Nieznaczne kroki naprzód

Dowodzący rosyjską 18. Armią gen. por. Arkadij Marzojew stracił na froncie syna. Por. Wasilij Marzojew służył w 108. Kubańskim Pułku Powietrzno-Desantowym Gwardii z 7. Dywizji Desantowo-Szturmowej Gwardii. „Kubański” pułk to od rosyjskiego Kubania, a nie od Kuby.

Wczoraj na froncie walki toczyły się z mniejszą intensywnością. Według ukraińskiego Sztabu Generalnego Rosjanie stracili 890 zabitych i rannych, dwa czołgi, 45 dział artylerii polowej i moździerzy i jeden system przeciwlotniczy.

W rejonie między Biełgorodem a Charkowem Rosjanie atakowali pod Lipcami, Ternową i w rejonie Wołczańska. W jednym miejscu na tym odcinku frontu kontratakowały wojska ukraińskie, ale zmian nie ma.

Na północno-wschodnim odcinku frontu też bez większych zmian.