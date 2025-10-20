Przejdź do treści
Michał Fiszer, współpr. Jacek Fiszer
20 października 2025
Świat

1335. dzień wojny. W wizji Putina nie ma Europy. Jest za to nowe rosyjskie imperium. Trump jest na to ślepy

20 października 2025
Władimir Putin Władimir Putin Kristina Kormilitsyna / Zuma Press / Forum / Forum
Naiwność amerykańskiej administracji na tym polu jest porażająca. W Waszyngtonie nikt nie widzi, że Rosja ponownie podjęła wielkie dzieło zbudowania mocarstwa poprzez podboje. Nie pierwszy raz w swojej historii.

Amerykanie szykują się do zawarcia umowy z Białorusią. Dzięki niej Białoruś ma wypuścić wszystkich więźniów politycznych oraz uszczelnić granice z państwami Unii Europejskiej. Ma też ponownie zostać otwarta ambasada amerykańska w Mińsku. W zamian za to Amerykanie zniosą sankcje wobec Białorusi, poprą nawiązanie współpracy Białorusi z Międzynarodowym Funduszem Walutowym i pomogą Łukaszence w wynegocjowaniu zniesienia europejskich sankcji.

Moskwa zaakceptowała to porozumienie i już zaciera ręce. Jeśli nie będzie mogła czegoś kupić, to kupi to dla niej Białoruś, i w ten sposób ominie sankcje. Jeśli Moskwa nie będzie mogła czegoś wyeksportować, jako pośrednik znowu wystąpi Białoruś. Jako państwo w pełni zależne Białoruś nie przeciwstawi się Rosji ani nie będzie nadmiernie zarabiać na pośrednictwie. Być może pomoże też w transakcjach walutowych.

Nieznaczne kroki naprzód

Dowodzący rosyjską 18. Armią gen. por. Arkadij Marzojew stracił na froncie syna. Por. Wasilij Marzojew służył w 108. Kubańskim Pułku Powietrzno-Desantowym Gwardii z 7. Dywizji Desantowo-Szturmowej Gwardii. „Kubański” pułk to od rosyjskiego Kubania, a nie od Kuby.

Wczoraj na froncie walki toczyły się z mniejszą intensywnością. Według ukraińskiego Sztabu Generalnego Rosjanie stracili 890 zabitych i rannych, dwa czołgi, 45 dział artylerii polowej i moździerzy i jeden system przeciwlotniczy.

W rejonie między Biełgorodem a Charkowem Rosjanie atakowali pod Lipcami, Ternową i w rejonie Wołczańska. W jednym miejscu na tym odcinku frontu kontratakowały wojska ukraińskie, ale zmian nie ma.

Na północno-wschodnim odcinku frontu też bez większych zmian.

Michał Fiszer, współpr. Jacek Fiszer

Mjr rez. dr inż. pil. Michał Fiszer. Były pilot wojskowy i instruktor na samolotach naddźwiękowych Su-22, wykładowca Collegium Civitas, publicysta wojskowej prasy specjalistycznej (Zespół Badań i Analiz Militarnych), uczestnik misji pokojowych ONZ: UNPROFOR w byłej Jugosławii i UNIKOM w Iraku i Kuwejcie, absolwent Wyższej Oficerskiej Szkoły Lotniczej w Dęblinie, Uniwersytetu Warszawskiego i Akademii Obrony Narodowej, modelarz amator, entuzjasta kolei.

Jacek Fiszer – niezależny analityk, publicysta Zespołu Badań i Analiz Militarnych, znawca techniki wojskowej i współczesnych konfliktów zbrojnych, interesujący się też energetyką jądrową i transportem szynowym, z którym jest związany zawodowo. Prywatnie syn Michała Fiszera.
