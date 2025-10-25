Czy można prowadzić działania wojenne bez sprzętu ciężkiego? W Ukrainie obie strony cierpią na znaczne braki na tym polu, a sytuację komplikują wszędobylskie drony.

Znów Rosjanie zaatakowali Kijów dziewięcioma pociskami balistycznymi i 60 dronami rodziny Shahed. Część tych środków napadu powietrznego zniszczono, ale niektóre trafiły w cele. Głównie atakowano elektrownie i ciepłownie, by „przygotować” Ukrainę na zimę. Jednak oberwało się też dzielnicom mieszkaniowym. Są zabici i ranni. Atakowano też miasto Dnipro, jest dwóch zabitych i kilku rannych. Tu również głównym celem były obiekty infrastruktury energetycznej. Ukraińcy nie pozostają dłużni i w ostatnim okresie też atakują rosyjskie obiekty infrastruktury energetycznej. Ostatniej nocy ukraińskie drony zaatakowały podstację elektryczną Balaszowskaja pod Sankt Petersburgiem.

Okazuje się, że po czwartkowym ukraińskim ataku rafineria w Riazaniu przerwała destylację na największej swojej linii technologicznej, dotąd przetwarzającej 80 tys. baryłek ropy naftowej dziennie. Jak tak dalej pójdzie, Rosja będzie musiała kupować produkty naftowe. Kto by pomyślał!

Francja uruchamia kolejny program szkolenia ukraińskich pilotów (którzy już są we Francji szkoleni), a ponadto ma przekazać Ukrainie następną partię samolotów Mirage 2000, na których już wyszkolono ukraińskich pilotów, oraz partię pocisków przeciwlotniczych i przeciwrakietowych Aster 30 do zestawów SAMP/T produkowanych wspólnie przez Włochy i Francję. Według dostępnych informacji (co mogło się oczywiście zmienić) takie zestawy bronią na przykład Odessy.

Po raz kolejny przyłapano pływający dla rosyjskiej floty cieni statek „Perle”, gdy przeładowywał gaz płynny na inny statek, tym razem chiński, oba mające możliwość transportu ponad 150 tys. m sześc. gazu. Zakazaną operację przeładunku w morzu dokonywano u wybrzeży Malezji. Teraz gaz z fałszywymi papierami popłynie gdzieś do zachodniego portu i zostanie wyładowany jako nierosyjski. W trakcie operacji oba statki miały wyłączone specjalne transpondery identyfikacyjne AIS, żeby nikt nie zauważył ich nielegalnej operacji.

Dmitrij Pieskow, rzecznik prezydenta Rosji, powiedział, że Rosja ostro odpowie nie tylko na wszelkie próby dostarczenia pocisków Tomahawk do Ukrainy, ale także na wszelkie inne ataki dalekiego zasięgu na obiekty w Rosji. Zaraz, przecież ukraińskie drony latają po terytorium Rosji wzdłuż, wszerz i po przekątnej – i gdzie ta ostra odpowiedź Rosji? Trzeba przyznać, że jeśli chodzi o grożenie i obiecywanie, to nie ma nikogo lepszego od Rosji. Kolejne mistrzostwo świata należy im się za dezinformowanie. Oczywiście Dmitrij Pieskow skorzystał z okazji i oskarżył Ukrainę o długotrwałe opóźnianie negocjacji pokojowych. Jawne kłamstwa mają sens o tyle, o ile wielokrotnie powtórzone zawsze znajdą drogę do umysłów ludzi, którzy w nie uwierzą.

Maria Zacharowa stwierdziła 24 października, że ​​Ukraina i jej sojusznicy prowadzą „antyrosyjską kampanię oszczerstw w kwestii dzieci” i że Senat USA rozważa kilka „antyrosyjskich projektów ustaw”, w tym projekt ustawy uznającej Rosję za państwowego sponsora terroryzmu w związku z „porwaniem ukraińskich dzieci”. Jaka ta Rosja biedna! A przecież oni się tylko tymi dziećmi zaopiekowali. Przecież dobrze wiadomo, że „wszystkie dzieci nasze są”.

Walki pod Pokrowskiem

Jedne z najbardziej zaciętych walk toczą się na terenie osiedla miejskiego Rodynskie, które przed wojną liczyło niecałe 10 tys. mieszkańców. Miasteczko jest położone ok. 10 km na północ i lekko na wschód od Pokrowska. Rosjanie się tu wdzierają, by jeszcze bardziej zacisnąć swoje kleszcze wokół rejonu Pokrowska. Obronę prowadzi doświadczona ukraińska 14. Brygada Operacyjna Gwardii Narodowej „Czerwona Kalyna”, zaś atakują separatyści donieccy z 9. Brygady Zmechanizowanej. Nieco bardziej na południowy wschód rosyjskie wojska też zbliżają się do miasteczka Myrnohrad po wschodniej stronie Pokrowska, rosyjskie wojska zajęły całe osiedle miejskie Nowoekonomiczne, przybliżając się od wschodu do Myrnohradu. Za to na północ od Rodynskiego kontratak ukraińskiej 82. Brygady Powietrzno-Szturmowej pozwolił na odbicie z rąk Rosjan dużej wsi Suchetśke.

Gdzieś na wschodnim froncie ukraińskie drony zniszczyły dwie rosyjskie wyrzutnie systemu przeciwlotniczego S-300PMU. Niszczy się Rosjanom różne systemy przeciwlotnicze, a oni wciąż są w stanie organizować skuteczną obronę. Sytuacja pod Pokrowskiem jest obecnie najtrudniejsza na całym froncie, i to mimo że Rosjanie zabrali stamtąd część sił i przerzucili dalej na południowy zachód, mając nadzieję na stworzenie kolejnej strefy śmierci w rejonie Nowopawliwki.

Piechota na motocyklach

Wojna w Ukrainie przybrała bardzo dziwaczną i niezrozumiałą formę. Rzadko używa się w niej pojazdów pancernych, których obie strony oszczędzają. Wiedzą, że są takie etapy wojny, kiedy te pojazdy – czołgi, bojowe wozy piechoty, transportery opancerzone, kołowe pojazdy opancerzone, opancerzone działa samobieżne itp. – będą bardzo potrzebne. Gdy wojna wkroczy w fazę manewrową, a na pewnym etapie wkroczy, pojazdy pancerne odegrają decydującą rolę nawet na „zadronowanym” polu walki. Owszem, drony na zawsze je zmieniły, ale są bardzo istotnym dodatkiem, a nie główną bronią. Albo inaczej – są główną bronią w długotrwałej wojnie pozycyjnej, a nie będą w szybkiej fazie wojny manewrowej.

Dlaczego obecnie odgrywają tak wielką rolę? Bo są tak skuteczne? Absolutnie nie. Drony mają bardzo słaby ładunek bojowy, w związku z tym wiele obiektów (bunkry, ziemianki, solidne budynki) po prostu nie może być nimi niszczonych. Drony bardzo słabo się sprawdzają w deszczu, we mgle, w opadach śniegu, a działania nocne wymagają kamer termowizyjnych, które znacznie zwiększają ich koszty. Drony są podatne na zakłócenia i w związku z tym często są tracone bez wykonania zadania.

To dlaczego są tak ważne? Przede wszystkim są niewiarygodnie tanie i liczbę użytych w Ukrainie dronów liczy się w milionach. Taka skala powoduje, że są one wszechobecne, widoczne, ich działania są odczuwalne. Są jak szarańcza, jak wielkie stado mrówek. Nie jest trudno zabić jedną mrówkę, dziesięć czy sto. Ale jeśli człowieka oblezą tysiące, to są go w stanie nawet zabić.

Zupełnie co innego jest z czołgiem. Wbrew pozorom właściwie użyty i dobrze osłaniany czołg może na polu walki zrobić wiele. Ale jeśli Ukraina będzie traciła choćby po trzy dziennie, to w rok pozbędzie się ponad tysiąca czołgów. A na to absolutnie nie może sobie pozwolić, dlatego czołgów używa się bardzo oszczędnie. W wojnie pozycyjnej przydają się na ograniczoną skalę. Co innego w manewrowej, wtedy odegrają niemal decydującą rolę. Ponieważ w każdej chwili Rosjanie mogą podjąć nową próbę obalenia władzy w Kijowie siłą, czyli będą musieli wtargnąć do Kijowa, Ukraina musi mieć na taką okazję pancerny odwód.

Także Rosja oszczędza czołgi. Już pod koniec lata na froncie po rosyjskiej stronie pojawiły się 50-letnie wozy T-62. Wtedy się wszyscy z Rosji śmiali: patrzcie, nie minęło pół roku wojny, a Rosji skończyły się nowoczesne czołgi, muszą uzupełniać straty starym złomem. Tymczasem nowoczesne czołgi, mimo wielkich strat, nie skończyły się Rosji do dziś, wciąż je ma. Po prostu Rosja już wtedy wiedziała, że wojna przeciągnie się na lata, dlatego wyjęła stare czołgi, by oszczędzać te nowe. Kiedy skończyły się stare czołgi z zapasów, Rosjanie zaczęli prowadzić szturmy na motocyklach, na starych samochodach ze szrotu lub na innych byle jakich pojazdach, np. na tanich chińskich terenówkach Desertcross 1000-3, powszechnie znanych jako „golfowe wozy piechoty”. I na tych wszystkich pojazdach naciera dziś armia rosyjska, a w tym samym czasie gromadzi pancerną pięść uderzeniową, by – gdy nadejdzie czas – ponownie ruszyć na Kijów i zająć ukraińską stolicę po trwającym kilka dni natarciu.

Strategia Rosji

Celem Rosjan nie jest zajęcie ukraińskiego terytorium, a następnie okupacja wielkiego terenu i zmaganie się z oporem niemal 30 mln wrogich im Ukraińców. Ile wojsk potrzebowaliby do okupacji i obrony ważnych dla siebie obiektów? Taki błąd popełnili Niemcy. Podbite kraje okupowali, a w każdym z nich utrzymywali wielki aparat okupacyjny, angażując wielu ludzi, których można było wysłać na front. A Rosjanie chcą złamać wolę walki narodu, połamać go psychicznie, a następnie po przejęciu w nim władzy (rękoma miejscowych zdrajców) za pomocą terroru i indoktrynacji przejąć pełną kontrolę.

W czasie zimnej wojny nie musieli okupować PRL. Wojska sowieckie stacjonowały tylko w kilku garnizonach, wszystkie na zachodzie. Całej centralnej i wschodniej Polski nikt nie okupował, bo nie musiał. Zresztą sowieckie wojska nie wtrącały się w życie PRL. Wszelkie strajki, demonstracje, wystąpienia ludności, wszystko to tłumiły posłuszne, zindoktrynowane siły polskie. Do tego samego dążą Rosjanie w Ukrainie. Dlatego nie ma nic głupszego niż obliczanie, kiedy rosyjskie wojska zajmą całą Ukrainę. One się w ogóle nie poruszają, to ukraińskie wojska się cofają, zaś Rosjanie drepczą im po piętach, zadając odpowiednie straty i podtrzymując konflikt, którego w końcu nie wytrzymają ukraińscy obywatele.

To tak samo, jakby obliczać, w jakim czasie wojska alianckie zajmą Cesarstwo Niemieckie w czasie I wojny światowej. No właśnie, jaką część II Rzeszy zajęły państwa Ententy przed upadkiem państw centralnych? Odpowiedź jest prosta – ani kawałka. I właśnie w taki wariant celują Rosjanie, tylko że oni nie popełnią tego błędu, jaki popełniły wówczas państwa Ententy. Łupnęły Niemcom dokuczliwe odszkodowania i ograniczenia zbrojeń, ale nie panowały nad niemieckim społeczeństwem. Zostawiły swoistą „lukę indoktrynacyjną”, w którą śmiało weszli faszyści. Jak to się skończyło, wszyscy dobrze wiemy.

Dlatego ta wojna tak wygląda. Ale nie zawsze taka będzie, a kolejna wojna z pierwszym z państw NATO też będzie inna. Ale to osobny temat.