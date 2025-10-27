1342. dzień wojny. Putin przedstawił tajemniczy pocisk Buriewiestnik. Jest się czego bać?

Rosjanie kończą próby nowoczesnego systemu strategicznego 9M730 Buriewiestnik. To pocisk skrzydlaty, ale o nieograniczonym zasięgu, bo z napędem atomowym.

Zestrzelono kolejny rosyjski śmigłowiec szturmowy Ka-52 Aligator, załoga zginęła. Na zdjęciach i filmach udokumentowano już 65 straconych maszyn tego typu, a zatem liczba zniszczonych może być jeszcze większa. Jest to bolesna strata, bowiem Rosji zostało ok. 65 śmigłowców tego typu, więc połowa stanu wyjściowego.

Czołgi w służbie Rosji

Rosjanie mają w służbie 2060 czołgów nowej generacji, w tym 50 T-64, 1170 T-72, 470 T-80 i 370 T-90 i T-90M. Dodatkowo ich armia dysponuje 670 czołgami starszej generacji, w tym 70 T-55 i 600 T-62. Łącznie daje to 2830 wszystkich czołgów, czyli prawie dwa razy więcej niż Polska, Niemcy, Francja i Wielka Brytania razem wzięte (w sumie mamy 1519 czołgów: Polska – 746; Niemcy – 311; Francja – 243; Wielka Brytania – 219). Ukraina ma na froncie około 1200 tys. czołgów. Mimo wielkich rosyjskich strat (udokumentowano zniszczenie 4199) czołgi nadal odgrywają bardzo ważną rolę na polu walki, tylko że obie strony oszczędzają je na moment, kiedy Rosjanie przejdą do działań manewrowych. W długotrwałej wojnie na wyniszczenie nie są one aż tak potrzebne, jeśli front niemal nie zmienia swojego położenia.

Jeśli chodzi o mocno stępioną potęgę pancerną Rosji, to niech o tym świadczy fakt, że w składach ma jakieś 2,9 tys. czołgów, które w większości można przywrócić do służby w razie potrzeby, co jest zresztą stopniowo robione. Nadal Rosja ma więcej czołgów od USA (2640 Abramsów w służbie, 2720 w składach), mimo że straciła już co najmniej ekwiwalent całych amerykańskich sił pancernych.