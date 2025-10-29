Przejdź do treści
Mateusz Mazzini
29 października 2025
Świat

„Rodzina na swoim” po amerykańsku. 19-letni Barron Trump ma wejść do zarządu TikToka

Barron Trump, syn Donalda Trumpa Barron Trump, syn Donalda Trumpa Carlos Barria / Reuters / Forum
Negocjatorzy rządu federalnego sugerują, że Waszyngton osiągnął porozumienie z Chinami w sprawie zakupu spółki zarządzającej platformą na amerykańskim rynku. Najmłodszy syn prezydenta ma odgrywać w niej kluczową rolę.

Te doniesienia, na razie kolportowane przez redakcje zagraniczne (np. brytyjski „The Telegraph”) oraz branżowe newslettery zajmujące się sektorem technologicznym i medialnym w USA, trudno określić inaczej niż jako dowody na upaństwowienie, a raczej „urodzinnienie” amerykańskiej gospodarki przez klan Trumpów. To, że obecny prezydent marzy o zbudowaniu dynastii, potężnego rodu na wzór Kennedych czy Bushów, nie jest oczywiście żadną tajemnicą – mówił o tym wielokrotnie, a nominacje administracyjne kolejnych członków rodziny: Ivanki, jej męża Jareda Kushnera, jego ojca Charlesa, potem syna Erica czy Massada Boulosa, teścia Tiffany (córka Trumpa z drugiego małżeństwa) na ważne stanowiska w rządzie federalnym, Białym Domu czy amerykańskiej dyplomacji tylko to potwierdzają.

Donald Trump chce rządzić Ameryką tak, jak rządził swoim koncernem. A robił to przede wszystkim ignorując zewnętrznych doradców, eliminując niezależną ekspertyzę, otaczając się rodziną i ufając głównie własnym instynktom. Ten model jest doskonale znany każdemu, kto śledził poczynania prezydenta na rynku nieruchomości. Teraz został przeniesiony do Waszyngtonu, a świat wciąż przeciera oczy ze zdumienia.

Barron Trump w TikToku

Najnowszą odsłoną procesu przejmowania kontroli nad ważnymi prywatnymi spółkami i powierzania jej osobom z bezpośredniego zaplecza prezydenckiego jest informacja, jakoby Barron Trump, 19-letni syn Trumpa, jedyne dziecko ze związku z Melanią, miał zostać włączony do zarządu nowego podmiotu, odpowiedzialnego za zarządzanie

    • Mateusz Mazzini

    Mateusz Mazzini

    Socjolog, reporter, latynoamerykanista. Absolwent Uniwersytetu Oksfordzkiego, studiował też na Narodowym Uniwersytecie Walijskim, w Kordobie i Bilbao. Pisze o europejskiej skrajnej prawicy, populizmie, krajach Ameryki Łacińskiej, Globalnego Południa, wydarzeniach na Zachodzie i południu Europy. Nominowany do Grand Press 2020 w kategorii „reportaż prasowy”. Laureat dziennikarskich stypendiów przyznawanych przez „Deutsche Welle”, Balkan Insight i Balkan Investigative Reporting Network. Autor książki „Koniec tęczy. Chile po Pinochecie”. Współpracuje z „Gazetą Wyborczą”, „Polityką” i „Przeglądem”, publikował też m.in. na łamach „Washington Post”, „Foreign Policy”, „El País" i „Foreign Affairs”. W TVP World prowadzi „Wider View”, cotygodniowy program o sprawach międzynarodowych.
