„Rodzina na swoim” po amerykańsku. 19-letni Barron Trump ma wejść do zarządu TikToka

Negocjatorzy rządu federalnego sugerują, że Waszyngton osiągnął porozumienie z Chinami w sprawie zakupu spółki zarządzającej platformą na amerykańskim rynku. Najmłodszy syn prezydenta ma odgrywać w niej kluczową rolę.

Te doniesienia, na razie kolportowane przez redakcje zagraniczne (np. brytyjski „The Telegraph”) oraz branżowe newslettery zajmujące się sektorem technologicznym i medialnym w USA, trudno określić inaczej niż jako dowody na upaństwowienie, a raczej „urodzinnienie” amerykańskiej gospodarki przez klan Trumpów. To, że obecny prezydent marzy o zbudowaniu dynastii, potężnego rodu na wzór Kennedych czy Bushów, nie jest oczywiście żadną tajemnicą – mówił o tym wielokrotnie, a nominacje administracyjne kolejnych członków rodziny: Ivanki, jej męża Jareda Kushnera, jego ojca Charlesa, potem syna Erica czy Massada Boulosa, teścia Tiffany (córka Trumpa z drugiego małżeństwa) na ważne stanowiska w rządzie federalnym, Białym Domu czy amerykańskiej dyplomacji tylko to potwierdzają.

Donald Trump chce rządzić Ameryką tak, jak rządził swoim koncernem. A robił to przede wszystkim ignorując zewnętrznych doradców, eliminując niezależną ekspertyzę, otaczając się rodziną i ufając głównie własnym instynktom. Ten model jest doskonale znany każdemu, kto śledził poczynania prezydenta na rynku nieruchomości. Teraz został przeniesiony do Waszyngtonu, a świat wciąż przeciera oczy ze zdumienia.

Barron Trump w TikToku