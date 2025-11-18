Przejdź do treści
18 listopada 2025
Niemiłosierne wzgórza

Rio: fawele we krwi

Brazylijczycy upamiętniają ofiary masakry w fawelach Rio de Janeiro. Brazylijczycy upamiętniają ofiary masakry w fawelach Rio de Janeiro. Cris Faga/Alamy Stock Photo / BEW
Największa od lat rzeź w fawelach Rio niemal przesłoniła szczyt klimatyczny w Brazylii. To początek kampanii wyborczej skrajnej prawicy.

O świcie 2,5 tys. policjantów sił specjalnych wkroczyło na teren dwóch wielkich faweli Rio de Janeiro, Alemão i Penha. Wspomagały ich drony i 32 pojazdy opancerzone. Operacja miała kryptonim „Poskromienie”. Oficjalny cel, sformułowany już po akcji z 28 października: osłabienie Comanda Vermelho, Czerwonego Komanda, jednej z największych organizacji przestępczych w Brazylii rządzącej w obu wspomnianych fawelach (łącznie ponad 110 tys. mieszkańców), a także przejęcie broni, narkotyków, pieniędzy. Przede wszystkim zaś pojmanie przywódcy, 55-letniego Edgara Alvesa Andrade, pseudonim Doca.

Odgłosy wystrzałów to w fawelach niemal codzienność. Ale tym razem huku było więcej, serie z karabinów się nie kończyły. Mieszkańcy, jak zawsze w czasie policyjnych operacji, barykadowali się w domach. Zamknięto szkoły, przychodnie. Stanęły autobusy. Uliczki obu faweli zamieniły się w pola bitwy.

Rozładowane baterie

Operacja miała dwie fazy. Najpierw siły specjalne uderzyły tam, gdzie – jak sądzono – znajdowali się przywódcy gangu i ich żołnierze. Następnie, zmuszając gangsterów do ucieczki w stronę Wzgórza Miłosierdzia, zastawiły zasadzkę. Zazwyczaj policja tam się nie zapuszcza – to niebezpieczny teren, poligon ćwiczebny Komanda.

Wzgórze było zawsze „drogą ewakuacyjną” dla członków gangów. Tym razem stało się inaczej – w krzakach i pośród drzew czekali na nich policjanci z elitarnej jednostki. Rozpoczęła się 10-godzinna masakra.

Wieczorem grupy mieszkańców udały się na wzgórze w poszukiwaniu ciał i ewentualnych ocalałych. Przedstawicieli władzy przy tym nie było – nie zabezpieczono terenu dla dochodzenia i ekspertyz, pozwolono na zatarcie śladów. Mimo kamer na mundurach policjantów nie zachowało się ani jedno nagranie.

Polityka 47.2025 (3541) z dnia 19.11.2025; Świat; s. 61
