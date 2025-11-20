1366. dzień wojny. Plan Trumpa zwala z nóg, to kapitulacja Ukrainy. Polska byłaby na linii strzału

Plan „pokojowy” dla Kijowa opracowany w Moskwie i Waszyngtonie to w istocie kapitulacja Ukrainy. To może mieć katastrofalne konsekwencje także dla Polski.

Dziś w Petersburgu został zaatakowany polski ambasador w Rosji Krzysztof Krajewski, który przyjechał na spotkanie z Polonią z okazji Święta Niepodległości. Kiedy udawał się na mszę, otoczyła go grupa osiłków. To była ostra agresja słowna, były transparenty z hasłem: „Kiedy przestaniecie wspierać Ukrainę?” i wrogie gesty. Interweniowali funkcjonariusze SOP.

Liczba ofiar wczorajszych ataków rakietowo-dronowych na Ukrainę sięgnęła 26 (w tym troje dzieci). Najwięcej osób zginęło w zburzonym bloku w Tarnopolu. Rosyjski terroryzm jest coraz silniejszy, Moskwa najwyraźniej nie obawia się już nikogo. Propagandzista Aleksandr Kazakow przyznał, że jednym z celów ataków na cywilów jest zmuszenie ludzi z terenów, które mają być przyłączone do Rosji, do ewakuacji na zachód. Czyli coś w rodzaju czystek etnicznych.

Na frontach sytuacja bez większych zmian. Najtrudniej nadal jest pod Myrnohradem i zajętym już przez Rosjan Pokrowskiem. W tym rejonie ukraińskie lotnictwo i chmary dronów zaczęły działać skuteczniej. Rosjanie znów muszą nosić zaopatrzenie na plecach, bo pojazdy są szybko niszczone. Ogólna sytuacja w kotle jest dla ukraińskich wojsk bardzo zła. Nie za dobrze jest też w rejonie Orichiwa, Konstantyniwki, Siewierska i Kupiańska. Na innych odcinkach frontu wcale nie jest spokojniej.

Po ostatnich aktach dywersji w Polsce nasze MSZ przekaże Ukrainie kolejne 100 mln dol. w ramach nadzorowanego przez NATO programu PURL (Prioritised Ukraine Requirements List). Tak jest kupowane dla Kijowa amerykańskie uzbrojenie.

Plan kapitulacji Ukrainy