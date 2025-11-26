Przejdź do treści
Redakcja „Polityki"
26 listopada 2025
Świat

Porozumienie ws. Ukrainy, wyrok TSUE, pierwsze nominacje do Paszportów. 5 tematów na dziś

26 listopada 2025
Ukraina porozumiała się z USA ws. planu pokojowego. Ukraina porozumiała się z USA ws. planu pokojowego. Kancelaria prezydenta Ukrainy / mat. pr.
Ukraina porozumiała się z USA; Polska musi uznać pary jednopłciowe; skazano byłego szefa NIK; pierwsze nominacje do Paszportów; jest już nowa „Polityka”.

1. Plan pokojowy: Ukraina porozumiała się z USA

„Nasze delegacje osiągnęły porozumienie w sprawie kluczowych warunków porozumienia wynegocjowanego w Genewie” – napisał na X Rustem Umierow, sekretarz Rady Bezpieczeństwa Narodowego i Obrony Ukrainy. „Liczymy na zorganizowanie wizyty prezydenta Ukrainy w Stanach Zjednoczonych w możliwie najszybszym terminie w listopadzie, aby dokończyć ostatnie etapy i osiągnąć porozumienie z prezydentem Trumpem” – dodał.

Nowy plan ma liczyć obecnie nie 28, a 19 punktów. Z projektu usunięto m.in. zapis o stacjonowaniu europejskich myśliwców w Polsce, co potwierdził polski rząd. Z kolei Ukraina zgodziła się, by wraz z zakończeniem działań wojennych zredukować liczebność wojsk do maksymalnie 800 tys. – to więcej, niż obecnie liczą siły zbroje Polski, Niemiec i Francji razem wzięte, ale dwa razy mniej niż personel rosyjskiej armii.

„W międzyczasie z Rosji płynie coraz więcej głosów, że plan należy odrzucić, wszystko jedno, oryginalny 28-punktowy, czy zmodyfikowany. Kreml twierdzi, że niedługo i tak złamie Ukrainę i będzie mógł z nią robić, co zechce. Po co się bawić w jakieś traktaty” – piszą Michał i Jacek Fiszerowie.

2. TSUE: Polska musi uznać pary jednopłciowe

Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej wydał wyrok w sprawie polskiej pary: Jakuba Cupriaka-Trojana i jego męża Mateusza Trojana. Odpowiadając na pytanie Naczelnego Sądu Administracyjnego, orzekł, że Polska miała obowiązek dokonać transkrypcji aktu ich małżeństwa zawartego w Niemczech.

Wyrok zawiera konstatację, że nie można być małżonkiem w jednym kraju Unii i kawalerem w innym. Dlatego potrzebna jest nowelizacja prawa – tuż po publikacji wyroku stowarzyszenie Miłość nie Wyklucza złożyło w resorcie cyfryzacji projekt stosownej aktualizacji rozporządzenia.

„A co jeśli, mimo wszystko, w Polsce zwyciężyłaby homofobia i rozporządzenie nie zostałoby poprawione? Wyroki TSUE mają pierwszeństwo przed prawem krajowym. W razie ich łamania sąd nakłada na poszczególne kraje kary. W przypadku spornej kopalni Turów było to 500 tys. euro dziennie. Oczywiście skrajnej prawicy pozostaje namawianie Polaków na wymarsz z Unii. Ale to potrwa. Nawet nie miesiące, bo lata” – pisze Martyna Bunda.

3. Skazano byłego szefa NIK i byłego szefa klubu PSL

Sąd skazał na karę ośmiu miesięcy pozbawienia wolności w zawieszeniu senatora, byłego prezesa NIK Krzysztofa Kwiatkowskiego oraz na sześć miesięcy pozbawienia wolności w zawieszeniu byłego szefa klubu PSL Jana Burego. To nieprawomocny finał toczącego się od 2018 r. procesu dotyczącego zarzutów nadużycia władzy przy obsadzaniu stanowisk w Najwyższej Izbie Kontroli w 2013 r.

W sprawie oskarżony był też były wicedyrektor rzeszowskiej delegatury NIK Paweł A. Jemu również sąd wymierzył karę sześciu miesięcy pozbawienia wolności w zawieszeniu. Kwiatkowski zapowiedział złożenie apelacji, stwierdzając, że „całe postępowanie było oparte o nagrania pocięte pod z góry założoną tezę”.

4. Pierwsze nominacje do Paszportów POLITYKI

W tym roku jako pierwsze ogłaszamy nominacje w dwóch z siedmiu kategorii: film i scena. W tej pierwszej wyróżnieni zostali Emi Buchwald, Kordian Kądziela i Eryk Kulm, a w kategorii Scena: Mikita Iłyńczyk, Katarzyna Minkowska i Ramona Nagabczyńska.

Kolejne nominacje przedstawimy w dwóch odsłonach: 2 grudnia w kategoriach muzyka popularna i sztuki wizualne, a 9 grudnia – książka, muzyka poważna i kultura cyfrowa. Wszystkie pomogli nam zebrać reprezentanci polskiej krytyki, łącznie 52 osoby.

Wręczenie nagród odbędzie się w niedzielę 11 stycznia 2026 r. o godz. 20, podczas gali transmitowanej przez TVP2 oraz w naszych kanałach na YouTube i Facebooku. Wtedy też przekonamy się, kto otrzyma nagrodę specjalną Kreatora Kultury oraz Paszport Czytelników – 9 grudnia, wraz z ujawnieniem ostatnich nominacji, ruszy głosowanie na naszej stronie internetowej. Nagrody dla głosujących to subskrypcja „Polityki” oraz zaproszenie na galę.

5. Jest już nowa „Polityka”

A w niej o tym, jak „Dom dobry” Wojciecha Smarzowskiego wstrząsnął publicznością, pokazując wypieraną wciąż prawdę o tym, co się dzieje w zaciszu czterech ścian – o tym pisze w obszernym raporcie Katarzyna Kaczorowska. Anna Dąbrowska przygląda się planom małżeństwa Ziobrów, a konflikt Karola Nawrockiego z Donaldem Tuskiem opisuje Rafał Kalukin.

Marcin Kołodziejczyk relacjonuje, co się dzieje w pobliżu granicy polsko-białoruskiej, Adam Grzeszak opisuje, dlaczego górnicy znowu wchodzą w spór z rządem, a Jędrzej Winiecki pyta, kto w Polsce bezprawnie zabija wilki.

A do tego: sprawa Epsteina podmywa prezydenturę Trumpa, agresja w rodzeństwie, problemy psychiczne nazistów i wyspa kobiet. I rzecz jasna dużo więcej.

Redakcja „Polityki"

